ВИДЕО. Инцидент со Стаховским в Остраве. Что случилось на самом деле

Украинский теннисист Сергей Стаховский в четверг попал в неприятную ситуацию во время матча против немца Матса Мораинга.
В четвертом гейме третьего сета Мораинг в первом розыгрыше на своей подаче пробил в аут, но судья ошибочно засчитал очко немецкому теннисисту. Стаховский сразу не заметил подвоха, но после того как судья отдал гейм сопернику, подсчитал в уме все розыгрыши и выразил протест на это решение.
Судья на вышке мог попросить супервайзера проверить счет по видео, но не захотел этого делать. Соперник также остался в стороне, сказав, что не запомнил, как были разыграны очки. После этого украинец принял решение сняться с матча.
Отметим, что Стаховский уже завершил выступления на челленджере в Остраве, проиграв также и матч парного разряда.
Stakh: We can check on a livestream.— Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 3, 2020
Supervisor: It doesn’t work like that.
Stakh: You’re 100% sure you’re right?
Chair: Now I’m not. But we have to follow the score we have, there’s no other way.
Stakhovsky retires: I can walk off the court because instead of 3-0 40/30 it’s 4-0. pic.twitter.com/a5cfXI70M9
Источник — Twitter
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