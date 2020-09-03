ВИДЕО. Инцидент со Стаховским в Остраве. Что случилось на самом деле

Неприятная ситуация, которая вынудила украинца сняться с матча

  • 03.09.2020 19:20
  • 3360 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Инцидент со Стаховским в Остраве. Что случилось на самом деле
© Twitter. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский в четверг попал в неприятную ситуацию во время матча против немца Матса Мораинга
 
В четвертом гейме третьего сета Мораинг в первом розыгрыше на своей подаче пробил в аут, но судья ошибочно засчитал очко немецкому теннисисту. Стаховский сразу не заметил подвоха, но после того как судья отдал гейм сопернику, подсчитал в уме все розыгрыши и выразил протест на это решение.
 
Судья на вышке мог попросить супервайзера проверить счет по видео, но не захотел этого делать. Соперник также остался в стороне, сказав, что не запомнил, как были разыграны очки. После этого украинец принял решение сняться с матча.
 
Отметим, что Стаховский уже завершил выступления на челленджере в Остраве, проиграв также и матч парного разряда.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    donPedro
    online
      donPedro, 03.09.2020 20:22
    +1
    Стах був впевнений що очко зарахували йому, а потім дуже здивувався що гейм вже закінчився.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 03.09.2020 20:03
    -3
    Слабак Стаховський
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.09.2020 20:02
    -4
    Ну, бывает и такое.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.09.2020 19:52
    -6
    Слобак
    Ссылка
    alex55
      alex55, 03.09.2020 19:29
    -8
    лошара, отдали очко сопернику за аут, а он ни бум бум.
    Ссылка
    donPedro
    online
      donPedro, 03.09.2020 20:22
    +1
    Стах був впевнений що очко зарахували йому, а потім дуже здивувався що гейм вже закінчився.
    Ссылка
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