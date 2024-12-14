Чемпионат Украины14 декабря 2024, 14:48 | Обновлено 14 декабря 2024, 14:50
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Матч Александрия – ЛНЗ снова приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч 17-го тура УПЛ снова приостановлен
14 декабря 2024, 14:48 | Обновлено 14 декабря 2024, 14:50
574
0
В субботу, 14 декабря, проходит матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ был прерван.
Причиной этому стала воздушная тревога в Кировоградской области.
Встреча между командам приостановилась на 48-й минуте при счете 1:0 на табло.
«Александрия» занимает вторую строчку, имея в своем активе 37 баллов после 16 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на десятом месте турнирной таблицы с 18 очками.
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