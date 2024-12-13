Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 18:04 | Обновлено 13 декабря 2024, 18:08
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Стало известно, когда продолжат игру Ворскла и Левый Берег
Команды встречаются в матче 17-го тура УПЛ
13 декабря 2024, 18:04 | Обновлено 13 декабря 2024, 18:08
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13 декабря на стадионе имени Бутовского в Полтаве встречаются местная Ворскла и Левый Берег.
После первого тайма команды ушли на перерыв под сирену, которая оповещала о воздушной тревоге.
Второй тайм был отложен.
Известно, что игра возобновится в 18:15 по киевскому времени.
После первого тайма счет в матче 0:0.
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