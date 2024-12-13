Стало известно, когда продолжат игру Ворскла и Левый Берег

13 декабря на стадионе имени Бутовского в Полтаве встречаются местная Ворскла и Левый Берег.

После первого тайма команды ушли на перерыв под сирену, которая оповещала о воздушной тревоге.

Второй тайм был отложен.

Известно, что игра возобновится в 18:15 по киевскому времени.

После первого тайма счет в матче 0:0.