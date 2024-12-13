Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда продолжат игру Ворскла и Левый Берег
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 18:04 | Обновлено 13 декабря 2024, 18:08
1282
0

Стало известно, когда продолжат игру Ворскла и Левый Берег

Команды встречаются в матче 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 18:04 | Обновлено 13 декабря 2024, 18:08
1282
0
Стало известно, когда продолжат игру Ворскла и Левый Берег
ФК Левый Берег

13 декабря на стадионе имени Бутовского в Полтаве встречаются местная Ворскла и Левый Берег.

После первого тайма команды ушли на перерыв под сирену, которая оповещала о воздушной тревоге.

Второй тайм был отложен.

Известно, что игра возобновится в 18:15 по киевскому времени.

После первого тайма счет в матче 0:0.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала игроков и тренера Черноморца, защитника Полесья
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо покинул клуб и переехал в США. Все из-за войны
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13 декабря 2024, 12:19 19
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы

Украинский журналист считает, что проблема не только в футболистах, но и в тренерах

Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА
Футбол | 13 декабря 2024, 18:11 0
Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА
Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА

Неприятный инцидент во время жеребьевки

ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Бокс | 12.12.2024, 19:29
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Футбол | 13.12.2024, 09:11
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Бокс | 12.12.2024, 20:04
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 363
Футбол
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 22
Футбол
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
11.12.2024, 19:53 50
Футбол
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 7
Другие виды
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем