Матч Александрия – ЛНЗ приостановлен из-за тревоги

В субботу, 14 декабря, проходит матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ был прерван.

Причиной этому стала воздушная тревога в Кировоградской области.

Встреча между командам приостановилась на 31-й минуте при счете 0:0 на табло.

«Александрия» занимает вторую строчку, имея в своем активе 37 баллов после 16 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на десятом месте турнирной таблицы с 18 очками.