Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 13:43 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:50
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Матч Александрия – ЛНЗ приостановлен из-за тревоги
Матч 17-го тура УПЛ прерван
14 декабря 2024, 13:43 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:50
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В субботу, 14 декабря, проходит матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ был прерван.
Причиной этому стала воздушная тревога в Кировоградской области.
Встреча между командам приостановилась на 31-й минуте при счете 0:0 на табло.
«Александрия» занимает вторую строчку, имея в своем активе 37 баллов после 16 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на десятом месте турнирной таблицы с 18 очками.
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