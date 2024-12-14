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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 13:43 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:50
1101
0

Матч Александрия – ЛНЗ приостановлен из-за тревоги

Матч 17-го тура УПЛ прерван

14 декабря 2024, 13:43 | Обновлено 14 декабря 2024, 13:50
1101
0
Матч Александрия – ЛНЗ приостановлен из-за тревоги
ФК Динамо

В субботу, 14 декабря, проходит матч 17-го тура УПЛ между «Александрией» и ЛНЗ был прерван.

Причиной этому стала воздушная тревога в Кировоградской области.

Встреча между командам приостановилась на 31-й минуте при счете 0:0 на табло.

«Александрия» занимает вторую строчку, имея в своем активе 37 баллов после 16 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на десятом месте турнирной таблицы с 18 очками.

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воздушная тревога Украинская Премьер-лига Александрия ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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