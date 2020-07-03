Победа и поражение. Свитолина провела два матча за день в Швейцарии

Сегодня в швейцарском Монтье стартовал выставочный женский турнир «Elle Spirit Open Al!ve». В нем принимает участие первая ракетка Украины Элина Свитолина.
В первый игровой день Свитолина провела сразу два матча в рамках группового этапа. Сначала украинка проиграла Симоне Вальтерт 2:6, 5:7, а потом одержала тяжелую победу над Штефани Фегеле 3:6, 6:3, 10:7.
Турнирное положение в «Розовой группе» после двух туров:
Groupe Pink Résultats Journée 1 Mais aussi à suivre: Dimanche 5 juillet demi-finales & finale en Live sur RTS Sport! Afin de respecter la santé de tous: Accès sur invitation et dans le respect des prescriptions émises par la Confédération . . . . #ellespiritopen #alive #sportspirit #huit #clos #respect #the #rules #montreux #pepites #championnes #tennis #retour #tournament #swisstennis
Завтра Свитолина завершит борьбу на групповом этапе матчем против лидера квартета Виктории Голубич, которая сегодня выиграла оба своих матча.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.