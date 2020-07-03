Победа и поражение. Свитолина провела два матча за день в Швейцарии

Украинка стартовала на турнире «Elle Spirit Open Al!ve»

  • 03.07.2020 22:51
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Победа и поражение. Свитолина провела два матча за день в Швейцарии
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня в швейцарском Монтье стартовал выставочный женский турнир «Elle Spirit Open Al!ve». В нем принимает участие первая ракетка Украины Элина Свитолина.

В первый игровой день Свитолина провела сразу два матча в рамках группового этапа. Сначала украинка проиграла Симоне Вальтерт 2:6, 5:7, а потом одержала тяжелую победу над Штефани Фегеле 3:6, 6:3, 10:7.

Турнирное положение в «Розовой группе» после двух туров:

Завтра Свитолина завершит борьбу на групповом этапе матчем против лидера квартета Виктории Голубич, которая сегодня выиграла оба своих матча.

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