Стали известны соперницы Свитолиной на турнире в Швейцарии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире «Elle Spirit Open Al!ve» в швейцарском Монтье.
Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа турнира. Свитолина попала в Розовую группу к Штефани Фегеле, Виктории Голубич и Симоне Вальтерт.
В Черной группе сыграют Ига Свентек, Жиль Тайхманн и Конни Перрен.
Матчи группового этапа начнутся уже завтра, 3 июля, в 15:00 по Киеву.
Ранее Свитолина заявилась на турнир в США, который должен стартовать 3 августа.
Источник — Instagram
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