Стали известны соперницы Свитолиной на турнире в Швейцарии

Состоялась жеребьевка выставочного турнира «Elle Spirit Open Al!ve»

  • 02.07.2020 20:27
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Стали известны соперницы Свитолиной на турнире в Швейцарии
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире «Elle Spirit Open Al!ve» в швейцарском Монтье.

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа турнира. Свитолина попала в Розовую группу к Штефани Фегеле, Виктории Голубич и Симоне Вальтерт.

В Черной группе сыграют Ига Свентек, Жиль Тайхманн и Конни Перрен.

Матчи группового этапа начнутся уже завтра, 3 июля, в 15:00 по Киеву.

Ранее Свитолина заявилась на турнир в США, который должен стартовать 3 августа.

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Источник — Instagram

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