Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США, которого еще нет в списке

Соревнования стартуют 3 августа

  • 26.06.2020 21:20
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Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США, которого еще нет в списке
© WTA. Даяна Ястремская и Элина Свитолина

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграют на американских кортах после возобновления сезона, которое запланировано на 3 августа. Первый турнир должен пройти 10 августа, однако пока Женская теннисная ассоциация не определилась с местом проведения.

Затем с 21 августа состоится Western & Southern Open, который в этом году пройдет в Нью-Йорке вместо Цинциннати, а 31 августа стартует Открытый чемпионат США.

Напомним, что Ястремская также заявилась на турнир в Палермо, который запланирован на первую неделю возобновленного сезона.

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Источник — Большой теннис Украины

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