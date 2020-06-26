Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США, которого еще нет в списке

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграют на американских кортах после возобновления сезона, которое запланировано на 3 августа. Первый турнир должен пройти 10 августа, однако пока Женская теннисная ассоциация не определилась с местом проведения.
Затем с 21 августа состоится Western & Southern Open, который в этом году пройдет в Нью-Йорке вместо Цинциннати, а 31 августа стартует Открытый чемпионат США.
Напомним, что Ястремская также заявилась на турнир в Палермо, который запланирован на первую неделю возобновленного сезона.
Источник — Большой теннис Украины
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