Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США, которого еще нет в списке

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграют на американских кортах после возобновления сезона, которое запланировано на 3 августа. Первый турнир должен пройти 10 августа, однако пока Женская теннисная ассоциация не определилась с местом проведения.

Затем с 21 августа состоится Western & Southern Open, который в этом году пройдет в Нью-Йорке вместо Цинциннати, а 31 августа стартует Открытый чемпионат США.

Напомним, что Ястремская также заявилась на турнир в Палермо, который запланирован на первую неделю возобновленного сезона.