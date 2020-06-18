Ястремская и Костюк заявились на турнир в Палермо

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) примет участие на турнире в Палермо, первых соревнованиях, которые стартуют после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Более того, по информации телеграм-канала Just Tennis, на турнир заявилась еще одна украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 141-ю позицию.

Соревнования в Палермо пройдут с 3 по 9 августа, действующая чемпионка турнира – швейцарка Жиль Тайхманн.

Ранее WTA опубликовала календарь турниров до конца года.