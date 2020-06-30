О Серхио Рамосе снимут документальный сериал

Это уже второй сериал о капитане «Реала»

  • 30.06.2020 14:50
  • 89 просмотров
  • 0 комментариев
О Серхио Рамосе снимут документальный сериал
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Компания Amazon собирается снять 6-серийный документальный сериал о капитане «Реала» Серхио Рамосе. Он будет называться «Легенда о Серхио Рамосе».

Сам игрок уже анонсировал выход сериала:

«Я с нетерпением ждал, чтобы сообщить вам эту новость. И вот этот день настал. «Легенда о Серхио Рамосе» скоро появится на Amazon. Надеюсь, вам понравится».

Отметим, что это уже второй 6-серийный документальный сериал Amazon о Рамосе. Первый вышел в сентябре прошлого года и назывался «Дух Серхио Рамоса».

Ранее Рамос обновил личный рекорд результативности за сезон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности