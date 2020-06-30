О Серхио Рамосе снимут документальный сериал

Компания Amazon собирается снять 6-серийный документальный сериал о капитане «Реала» Серхио Рамосе. Он будет называться «Легенда о Серхио Рамосе».
Сам игрок уже анонсировал выход сериала:
⚠️Tenía muchas ganas de contaros esta noticia... y por fin ha llegado el día. Junto a @primevideoes pronto llegará 'La Leyenda de Sergio Ramos'. Espero que os guste. 🎬 ⚠️ I've been looking forward to telling you this news... and the day has finally come. 'The Legend of Sergio Ramos' is coming soon to #PrimeVideo. I hope you like it. 🎬 #LaLeyendaSR
«Я с нетерпением ждал, чтобы сообщить вам эту новость. И вот этот день настал. «Легенда о Серхио Рамосе» скоро появится на Amazon. Надеюсь, вам понравится».
Отметим, что это уже второй 6-серийный документальный сериал Amazon о Рамосе. Первый вышел в сентябре прошлого года и назывался «Дух Серхио Рамоса».
Ранее Рамос обновил личный рекорд результативности за сезон.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.