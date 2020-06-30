О Серхио Рамосе снимут документальный сериал

Компания Amazon собирается снять 6-серийный документальный сериал о капитане «Реала» Серхио Рамосе. Он будет называться «Легенда о Серхио Рамосе».

Сам игрок уже анонсировал выход сериала:

«Я с нетерпением ждал, чтобы сообщить вам эту новость. И вот этот день настал. «Легенда о Серхио Рамосе» скоро появится на Amazon. Надеюсь, вам понравится».

Отметим, что это уже второй 6-серийный документальный сериал Amazon о Рамосе. Первый вышел в сентябре прошлого года и назывался «Дух Серхио Рамоса».

Ранее Рамос обновил личный рекорд результативности за сезон.