ВИДЕО. Рой Кин никого не ждет, даже если ты Роналдо или Симеоне

Легендарный ирландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин был очень яркой личностью, для которой не существовало авторитетов на футбольном поле.

Это демонстрирует эпизод из матча против «Интера», датированный 1999 годом.

Во время приветствия Диего Симеона и Роналдо поправляли гетры и всего на долю секунды не успели подать руку Кину для приветствия, а гордый ирландец прошел мимо, не дав им даже шанса опомниться. Хотя Роналду он все же похлопал по спине.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Интер» встречались на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Английский клуб победил по сумме двух матчей (2:0 и 1:1).

Roy Keane waits on no one, even if your name is Ronaldo or Diego Simeone 😬 pic.twitter.com/8MgsR4wPaY