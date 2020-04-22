ВИДЕО. Рой Кин никого не ждет, даже если ты Роналдо или Симеоне

Кто не успел, тот опоздал

  • 22.04.2020 08:21
  • 186 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Рой Кин никого не ждет, даже если ты Роналдо или Симеоне
© ФК Манчестер Юнайтед. Рой Кин

Легендарный ирландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин был очень яркой личностью, для которой не существовало авторитетов на футбольном поле.

Это демонстрирует эпизод из матча против «Интера», датированный 1999 годом.

Во время приветствия Диего Симеона и Роналдо поправляли гетры и всего на долю секунды не успели подать руку Кину для приветствия, а гордый ирландец прошел мимо, не дав им даже шанса опомниться. Хотя Роналду он все же похлопал по спине.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Интер» встречались на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Английский клуб победил по сумме двух матчей (2:0 и 1:1).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 22.04.2020 08:36
    0
    ибо нех.уй
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.04.2020 08:31
    +1
    Красава!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.04.2020 08:31
    +1
    Красава!!!!!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.04.2020 08:36
    0
    ибо нех.уй
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности