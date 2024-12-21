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Испания
21 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 20:57
93
0

Кто сыграет у Флика и Симеоне? Названы составы на матч Барселона – Атлетико

Ханси Флик и Диего Симеоне определились со стартовыми составами

21 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 20:57
93
0
Кто сыграет у Флика и Симеоне? Названы составы на матч Барселона – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Флик и Симеоне

В центральном матче 18-го тура испанской Ла Лиги сойдутся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Ханси Флик и Диего Симеоне определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится в субботу, 21 декабря. Стартовый свисток встречи раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей. У «Атлетико» 38 баллов после 17 матчей, но хуже разница забитых и пропущенных.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Атлетико»:

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Барселона - Атлетико Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига Ханс-Дитер Флик Диего Симеоне стартовые составы чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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