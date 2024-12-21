Кто сыграет у Флика и Симеоне? Названы составы на матч Барселона – Атлетико

В центральном матче 18-го тура испанской Ла Лиги сойдутся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Ханси Флик и Диего Симеоне определились со стартовыми составами команд на предстоящий поединок.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится в субботу, 21 декабря. Стартовый свисток встречи раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей. У «Атлетико» 38 баллов после 17 матчей, но хуже разница забитых и пропущенных.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Атлетико»: