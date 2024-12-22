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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Рано говорить о чемпионстве - это лишь половина пути»
Испания
22 декабря 2024, 01:20 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:29
264
0

Диего СИМЕОНЕ: «Рано говорить о чемпионстве - это лишь половина пути»

«Барселона» и «Атлетико» выдали невероятный матч

22 декабря 2024, 01:20 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:29
264
0
Диего СИМЕОНЕ: «Рано говорить о чемпионстве - это лишь половина пути»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги.

«Очень важно, что мы снова показываем игру. Наши футболисты готовы бороться и играть до конца. Эта черта всегда была у «Атлетико». Мы доказываем на поле, что мы сильны.

Против «Реала» и «Барселоны» нужно всегда играть так. Команда должна быть одним целым. Конечно, мы должны быть в очень хорошей форме.

Я не думаю о чемпионстве уже сегодня. Это только половина пути. Конечно, мы будем играть каждую игру так, будто она последняя. А сегодня нам надо наслаждаться победой», – сказал Симеоне после матча.

Мадридский «Атлетико» вырвал победу над «Барселоной» на последних минутах.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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