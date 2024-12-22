Диего СИМЕОНЕ: «Рано говорить о чемпионстве - это лишь половина пути»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги.

«Очень важно, что мы снова показываем игру. Наши футболисты готовы бороться и играть до конца. Эта черта всегда была у «Атлетико». Мы доказываем на поле, что мы сильны.

Против «Реала» и «Барселоны» нужно всегда играть так. Команда должна быть одним целым. Конечно, мы должны быть в очень хорошей форме.

Я не думаю о чемпионстве уже сегодня. Это только половина пути. Конечно, мы будем играть каждую игру так, будто она последняя. А сегодня нам надо наслаждаться победой», – сказал Симеоне после матча.

Мадридский «Атлетико» вырвал победу над «Барселоной» на последних минутах.