Футбольные гены и жизненная драма. Все, что нужно знать о Джованни Рейне

Тяжело не находиться в тени, когда тебе лишь 17 лет, а в твоей команде играют 19-летние Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Именно это сейчас и происходит с Джованни Рейной. Американский тинейджер зимой ворвался в первую команду дортмундской «Боруссии», но основное внимание болельщиков и прессы приковано не к нему. Пока что. Придет время, когда и об этом американском полузащитнике будет говорить весь мир.

Впервые про Рейну в Германии заговорили еще летом. Хавбек перебрался в Дортмунд из академии «Нью-Йорк Сити», и сходу же отправился в турне по США с первой командой клуба. Уже во второй игре Рейна, который появился с первых минут, отметился блестящей голевой передачей на Пако Алькасера. Все бы ничего, да вот только соперником был сам «Ливерпуль», а Джованни на тот момент исполнилось лишь 16.

После завершения сборов Люсьен Фавр заявил, что с радостью задействовал бы Рейну с самого старта сезона. Швейцарец отмечал необычайную смелость, высокую координацию и отличное видение поля, которыми обладает Рейна. Но закон Германии запрещает подписывать контракты и платить деньги особам, не достигшим возраста 17 лет. Так что Фавру пришлось чуть подождать.

18 января этого года Рейна стал третьим самым молодым футболистом за всю историю выступлений «Боруссии» Д в Бундеслиге, опередив своего соотечественника Кристиана Пулишича. На момент дебюта в матче против «Аугсбурга» (5:3) американцу исполнилось лишь 17 лет, 2 месяца и 5 дней. Младше него в этом рейтинге лишь Нури Шахин и Ибраим Танко.

Фавр продолжил доверять своему таланту, выпуская его на последние 10-25 минут в матчах во всех турнирах. В итоге Рейна умудрился отличиться красивейшим забитым мячом в своем первом матче Кубка Германии с «Вердером» (2:3). Тем самым он стал самым молодым автором гола в истории проведения этого турнира!

TAL PAI TAL FILHO Erling Braut Håland do Borussia Dortmundo é filho do ex-jogador Alf-Inge Håland. E Giovanni Alejandro Reyna, que fez esse golaço, é filho de Claudio Reyna. pic.twitter.com/6al8D19jxU

18 февраля Джованни покорился еще один рекорд. Рейна стал не только самым молодым футболистом в истории «Боруссии» в Лиге чемпионов, но и наиболее молодым представителем США. В том же матче Джованни сумел и отличиться результативным действием. Именно с его передачи Эрлинг Холанд забил тот самый потрясающий второй гол в ворота «ПСЖ».

Giovanni Reyna’s champions league debut hightlights the youngest player to feature in the champions league pic.twitter.com/IMcjfQS7Ez