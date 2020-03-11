Футбольные гены и жизненная драма. Все, что нужно знать о Джованни Рейне

Тяжело не находиться в тени, когда тебе лишь 17 лет, а в твоей команде играют 19-летние Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Именно это сейчас и происходит с Джованни Рейной. Американский тинейджер зимой ворвался в первую команду дортмундской «Боруссии», но основное внимание болельщиков и прессы приковано не к нему. Пока что. Придет время, когда и об этом американском полузащитнике будет говорить весь мир.

Впервые про Рейну в Германии заговорили еще летом. Хавбек перебрался в Дортмунд из академии «Нью-Йорк Сити», и сходу же отправился в турне по США с первой командой клуба. Уже во второй игре Рейна, который появился с первых минут, отметился блестящей голевой передачей на Пако Алькасера. Все бы ничего, да вот только соперником был сам «Ливерпуль», а Джованни на тот момент исполнилось лишь 16.

После завершения сборов Люсьен Фавр заявил, что с радостью задействовал бы Рейну с самого старта сезона. Швейцарец отмечал необычайную смелость, высокую координацию и отличное видение поля, которыми обладает Рейна. Но закон Германии запрещает подписывать контракты и платить деньги особам, не достигшим возраста 17 лет. Так что Фавру пришлось чуть подождать.

18 января этого года Рейна стал третьим самым молодым футболистом за всю историю выступлений «Боруссии» Д в Бундеслиге, опередив своего соотечественника Кристиана Пулишича. На момент дебюта в матче против «Аугсбурга» (5:3) американцу исполнилось лишь 17 лет, 2 месяца и 5 дней. Младше него в этом рейтинге лишь Нури Шахин и Ибраим Танко.

Фавр продолжил доверять своему таланту, выпуская его на последние 10-25 минут в матчах во всех турнирах. В итоге Рейна умудрился отличиться красивейшим забитым мячом в своем первом матче Кубка Германии с «Вердером» (2:3). Тем самым он стал самым молодым автором гола в истории проведения этого турнира!

TAL PAI TAL FILHO



Erling Braut Håland do Borussia Dortmundo é filho do ex-jogador Alf-Inge Håland. E Giovanni Alejandro Reyna, que fez esse golaço, é filho de Claudio Reyna.pic.twitter.com/6al8D19jxU — Corner (@leiacorner) February 4, 2020

18 февраля Джованни покорился еще один рекорд. Рейна стал не только самым молодым футболистом в истории «Боруссии» в Лиге чемпионов, но и наиболее молодым представителем США. В том же матче Джованни сумел и отличиться результативным действием. Именно с его передачи Эрлинг Холанд забил тот самый потрясающий второй гол в ворота «ПСЖ».

Giovanni Reyna’s champions league debut hightlights the youngest player to feature in the champions league pic.twitter.com/IMcjfQS7Ez — Reagan Tinka 🔴 (@EasyMoneySnipa6) February 18, 2020

Потрясающие показатели как для парня, которому только в ноябре исполнилось 17 лет.

Все идет к тому, что в скором времени Рейна дебютирует и за главную сборную США. Как минимум к этому шагу главного тренера команды Грегга Берхальтера подбивают очень многие эксперты и аналитики.

«Джованни – прирожденный плеймейкер. Если он продолжит развиваться с таким же усердием, станет исключительным футболистом. Берхалтер обязан вызвать его в сборную. Более того, благодаря своему таланту Рейна обязан находиться в стартовом составе. Времена изменились, и даже 17-летний игрок сейчас способен творить чудеса», – сказал в эфире ESPN экс-форвард сборной США и «Лос-Анджелес Гэлакси», а ныне эксперт на TV, Эркулес Гомес.

Возрастной рекорд Фредди Аду (16 лет и 7 месяцев) Рейна уже не побьет, а вот опередить Пулишича и тут ему вполне по силам. Кристиан дебютировал в возрасте 17 лет и 6 месяцев. Если Берхальтер вызовет Джованни на мартовские товарищеские матчи против Нидерландов и Уэльса, то он станет вторым самым молодым игроком в истории сборной США.

На самом деле, футбол буквально течет в крови Джованни. Его отец – Клаудио Рейна. Бывший полузащитник и легенда сборной США. На международном уровне он сыграл 112 матчей, будучи капитаном команды на чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах. Неплохо сложилась и его клубная карьера. Клаудио Рейна поиграл в «Байере», «Вольфсбурге», «Рейнджерс», «Сандерленде» и дошейховом «Манчестер Сити».



Twitter. Клаудио Рейна

К слову, карьера отца повлияла на то, какое имя он дал своему сыну. Джованни Рейна назван в честь Джованни ван Бронкхорста, с которым Клаудио вместе играл в Шотландии. С тех пор они являются очень близкими друзьями.

Мать Джованни Даниэлле Рейна (в прошлом Иган) также была футболисткой сборной США. Правда, она сыграла на международном уровне лишь 6 матчей, а после свадьбы с Клаудио завершила карьеру, посвятив себя семье.

Интересно, что в теории Рейна мог бы выступать за сборные Аргентины или Португалии. Дед Джованни эмигрировал в США из Аргентины, а его бабушка имеет португальские корни. Но об этом речи не идет, поскольку Джованни хочет играть за ту же сборную, что и его отец.



Твиттер Боруссии Д

К сожалению, сейчас Джованни является старшим ребенком в семье. К сожалению, потому что до девяти лет у него был старший брат Джек. Они росли бок о бок, и Джек всегда был примером для Джованни. Однако в 2010 году у него выявили глиобластому (сложнейшая форма рака головного мозга). Через два года Джека не стало.

Для Джованни его потеря стала большим ударом, и он едва не оставил свою мечту стать профессиональным футболистом. Благо, под влиянием отца Рейна все же продолжил заниматься, и стал одним из самых талантливых футболистов мира. Да и к тому же он не хотел подавать плохой пример своему младшему брату Джоа-Микелу и сестре Каролине.

Итого: несколько возрастных рекордов за месяц, место в основной обойме «Боруссии» Д и футбольные гены. Так что не удивляйтесь, если года через четыре Джованни будет продан в один из грандов за 100+ миллионов евро. Уж где-где, а в Дортмунде очень хорошо умеют работать с такими талантами.

Илья КВИТКИН