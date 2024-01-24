Ноттингем Форест ведет переговоры об аренде хавбека Боруссии Д

Английский клуб «Ноттингем Форест» ведет переговоры об аренде до конца сезона хавбека Джованни Рейны из «Боруссии» Дортмунд.

Лесники намерены включить в соглашению опцию выкупа контракта футболиста. Английский клуб прилагает все усилия, чтобы сделка была заключена. Достижение соглашения не за горами, но все еще есть нерешенные вопросы по трансферы, информирует инсайдер Дэвид Орнштейн.

Контракт Рейны с «Боруссией» из Дортмунда истекает в июне 2025 года. Универсальный футболист подписал контракт с агентом Хорхе Мендесом в декабре, незадолго до открытия трансферного окна.

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В текущем сезоне Рейна всего дважды начинал игру в стартовом составе за немецкий клуб, еще 11 раз выходил на замену. 21-летний футболист пропустил первый месяц сезона из-за травмы и с момента своего возвращения в сентябре провел всего 13 матчей во всех соревнованиях.

Рейна вернулся в состав сборной США во время октябрьской паузы, чему предшествовала серия травм и ссора с главным тренером Греггом Берхалтером. В ближайшие три года у США на горизонте два крупных турнира: этим летом состоится Кубок Америки 2024, а затем США станут одними из организаторов чемпионата мира 2026.

Рейна переехал в академию Дортмунда из Нью-Йорка в 2019 году и в следующем году перешел в главную команду. Он был в составе дортмундской команды, которая выиграла Кубок Германии 2020/21.