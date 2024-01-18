Франция18 января 2024, 13:13 |
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Соперник Шахтера Марсель близок к подписанию хавбека Боруссии Д
Джованни Рейна может оказаться во Франции
18 января 2024, 13:13 |
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«Марсель» перед второй частью сезона Лиги 1 и плей-офф Лиги Европы собирается подписать атакующего хавбека «Боруссии» Дортмунд Джованни Рейну.
21-летнего игрока хочет видеть в команде тренер Дженнаро Гаттузо, хотя американец в нынешнем сезоне не забил ни одного гола в 12 матчах.
Дортмунд готов отпустить игрока после того, как удалось подписать Джейдона Санчо. Трансфер оценивается в 20 миллионов евро.
«Марсель» является соперником «Шахтера» в матчах плей-офф Лиги Европы. Игры пройдут 15 и 22 февраля.
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