Соперник Шахтера Марсель близок к подписанию хавбека Боруссии Д

«Марсель» перед второй частью сезона Лиги 1 и плей-офф Лиги Европы собирается подписать атакующего хавбека «Боруссии» Дортмунд Джованни Рейну.

21-летнего игрока хочет видеть в команде тренер Дженнаро Гаттузо, хотя американец в нынешнем сезоне не забил ни одного гола в 12 матчах.

Дортмунд готов отпустить игрока после того, как удалось подписать Джейдона Санчо. Трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

«Марсель» является соперником «Шахтера» в матчах плей-офф Лиги Европы. Игры пройдут 15 и 22 февраля.