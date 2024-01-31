ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест арендовал экс-вундеркинда Боруссии Д

Клуб английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сообщил о подписании 21-летнего вингера дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США Джованни Рейны.

Рейна перебрался в стан «лесников» на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

О наличии у «Ноттингем Форест» опции на выкуп контракта Рейны не сообщается.

Джованни Рейна с 2019 года находился в структуре «Боруссии» и ранее считался одним из вундеркиндов дортмундского клуба. Однако в текущем сезоне вингер сыграл лишь 11 матчей в Бундеслиге (271 минута) и не отличился результативными действиями.

Всего в активе Рейны 121 матч за «Боруссию» (17 голов, 16 ассистов) и 24 поединка за сборную США (7 голов, 3 ассиста).