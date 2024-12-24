ФОТО. Звезда сборной Украины станет отцом. Футболист показал душевные кадры
Виталий и Виктория Миколенко ждут ребенка
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко станет отцом. Футболист сообщил о беременности своей жены Виктории на странице в Instagram.
«Мы ждем тебя», – написал Виталий, прикрепив несколько тематических фотографий.
Виталий и Виктория поженились в феврале 2024 года. В настоящее время пара живет в Англии, где и продолжает свою клубную карьеру Виталий Миколенко, выступая в составе «Эвертона».
В нынешнем сезоне Миколенко сыграл 19 матчей за клуб и сборную, отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко может стать одноклубником Артема Довбика в римской «Роме».
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