ФОТО. Звезда сборной Украины станет отцом. Футболист показал душевные кадры

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко станет отцом. Футболист сообщил о беременности своей жены Виктории на странице в Instagram.

«Мы ждем тебя», – написал Виталий, прикрепив несколько тематических фотографий.

Виталий и Виктория поженились в феврале 2024 года. В настоящее время пара живет в Англии, где и продолжает свою клубную карьеру Виталий Миколенко, выступая в составе «Эвертона».

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл 19 матчей за клуб и сборную, отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко может стать одноклубником Артема Довбика в римской «Роме».