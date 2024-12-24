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  4. ФОТО. Звезда сборной Украины станет отцом. Футболист показал душевные кадры
Англия
24 декабря 2024, 11:33 | Обновлено 24 декабря 2024, 11:40
307
1

ФОТО. Звезда сборной Украины станет отцом. Футболист показал душевные кадры

Виталий и Виктория Миколенко ждут ребенка

24 декабря 2024, 11:33 | Обновлено 24 декабря 2024, 11:40
307
1
ФОТО. Звезда сборной Украины станет отцом. Футболист показал душевные кадры
Виталий и Виктория Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко станет отцом. Футболист сообщил о беременности своей жены Виктории на странице в Instagram.

«Мы ждем тебя», – написал Виталий, прикрепив несколько тематических фотографий.

Виталий и Виктория поженились в феврале 2024 года. В настоящее время пара живет в Англии, где и продолжает свою клубную карьеру Виталий Миколенко, выступая в составе «Эвертона».

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл 19 матчей за клуб и сборную, отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко может стать одноклубником Артема Довбика в римской «Роме».

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Виталий Миколенко Виктория Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рождение ребенка
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
очень милая пара.
вызывают исключительно эмпатию
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