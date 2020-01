Американский клуб переподписал контракт с экс-легионером Шахтера

Клуб МЛС «Филадельфия Юнион» переподписал контракт с 34-летним бразильским полузащитником Илсиньо, который хорошо известен в Украине по играм за «Шахтер».

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

