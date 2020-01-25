Американский клуб переподписал контракт с экс-легионером Шахтера

Клуб МЛС «Филадельфия Юнион» переподписал контракт с 34-летним бразильским полузащитником Илсиньо, который хорошо известен в Украине по играм за «Шахтер».

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Отметим, что Илсиньо покинул «Шахтер» свободным агентом летом 2015 года, а спустя шесть месяцев подписал первый контракт с «Филадельфией Юнион». С тех пор бразилец ежегодно подписывает с этим клубом новые соглашения, рассчитанные на один сезон.

В минувшем розыгрыше МЛС Илсиньо стал лидером турнира по интенсивности выполнения ключевых передач. Как свидетельствует статистика, в среднем на счету бразильца 1,44 таких пасов за 90 минут игрового времени, что значительно превышает показатель идущего вторым футболиста «Торонто» Джейкоба Шаффельбурга (1,27).

Ранее гол Илсиньо был признан болельщиками лучшим в рядах «Филадельфии Юнион» в 2019 году.