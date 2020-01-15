ВИДЕО. Если звонит телефон. Барти ответила на звонок бабушки журналисту

Журналист оставил мобильный телефон на столе в качестве диктофона

  • 15.01.2020 22:53
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ВИДЕО. Если звонит телефон. Барти ответила на звонок бабушки журналисту
© Twitter. Эшли Барти
Забавный случай произошел во время пресс-конференции первой ракетки мира Эшли Барти на турнире в Аделаиде. Она подняла трубку, когда зазвонил телефон журналиста, который журналист оставил на столе в качестве диктофона.
 
Барти: Кто-нибудь знает Кез? У нее стоит аватарка бабушки.
 
Журналист: Да, можете поставить на режим «в самолете»?
 
Барти поднимает трубку: Привет, Кез... Она бросила трубку... Алло? Кому вы звоните? Это Эшли Барти, а вы кто? Он оставил телефон включенным на пресс-конференции... Она бросила трубку!... Кстати, милая собака!
 
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Источник — WTA

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