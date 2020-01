ВИДЕО. Если звонит телефон. Барти ответила на звонок бабушки журналисту

Забавный случай произошел во время пресс-конференции первой ракетки мира Эшли Барти на турнире в Аделаиде. Она подняла трубку, когда зазвонил телефон журналиста, который журналист оставил на столе в качестве диктофона.

Барти: Кто-нибудь знает Кез? У нее стоит аватарка бабушки.

Журналист: Да, можете поставить на режим «в самолете»?

Барти поднимает трубку: Привет, Кез... Она бросила трубку... Алло? Кому вы звоните? Это Эшли Барти, а вы кто? Он оставил телефон включенным на пресс-конференции... Она бросила трубку!... Кстати, милая собака!

WARNING: If your phone rings during a press conference @ashbarty WILL answer it. 😂#AdelaideTennis pic.twitter.com/ZhVqyQOpKf