ВИДЕО. Феерическое шоу. Как фаны польского клуба ярко отпраздновали юбилей

Польский клуб «Ягеллония» был основан в 1920 году.

14 января болельщики команды ярким шоу отпраздновали 100-летний юбилей.

Fans of Jagiellonia Białystok celebrated the 100th anniversary of their club last night with a huge pyroshow in the city center!🇵🇱🔥 pic.twitter.com/M1XQONwsZA