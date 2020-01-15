ВИДЕО. Феерическое шоу. Как фаны польского клуба ярко отпраздновали юбилей

Польский клуб «Ягеллония» был основан в 1920 году.
14 января болельщики команды ярким шоу отпраздновали 100-летний юбилей.
Fans of Jagiellonia Białystok celebrated the 100th anniversary of their club last night with a huge pyroshow in the city center!🇵🇱🔥 pic.twitter.com/M1XQONwsZA— Casual Ultra (@thecasualultra) January 14, 2020
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Источник — YouTube
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