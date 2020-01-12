Аделаида. Ястремская сыграет с венгеркой Тимеей Бабош

Венгерская спортсменка попала в основную сетку турнира в качестве «лаки-лузера»

  • 12.01.2020 11:36
  • 404 просмотра
  • 1 комментарий
Аделаида. Ястремская сыграет с венгеркой Тимеей Бабош
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала имя соперницы, с которой сыграет в первом круге турнира в Аделаиде.

Ястремская встретится с 26-летней венгерской теннисисткой Тимеей Бабош, которая попала в основной раунд турнира в качестве «лаки-лузера».

Ранее Ястремская вылетела в первом круге турнира в Брисбене, проиграл ирландке Кики Бертенс.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 12.01.2020 12:16
    0
    Ну цю наша масковська Буратінушка має проходити
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.01.2020 12:16
    0
    Ну цю наша масковська Буратінушка має проходити
    Ссылка
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