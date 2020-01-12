Аделаида. Ястремская сыграет с венгеркой Тимеей Бабош

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала имя соперницы, с которой сыграет в первом круге турнира в Аделаиде.
Ястремская встретится с 26-летней венгерской теннисисткой Тимеей Бабош, которая попала в основной раунд турнира в качестве «лаки-лузера».
Ранее Ястремская вылетела в первом круге турнира в Брисбене, проиграл ирландке Кики Бертенс.
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Источник — Sport.ua
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