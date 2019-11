Тим стал 8-м теннисистом, обыгравшим на одном турнире Федерера и Джоковича

Ранее одержать победы над Федерером и Джоковичем в рамках одного турнира удавалось всего семи теннисистам. Рафаэль Надаль проделал этот трюк четыре раза, Марат Сафин, Давид Налбандян, Томаш Бердых, Жо-Вилфрид Цонга, Стэн Вавринка и Александр Зверев – по разу.

Отметим, что последний из этого списка сделал это во время прошлого розыгрыша Итогового турнира ATP, где в результате и победил.

Defeating 🇷🇸 Novak #Djokovic at #ATPFinals becomes the 8th player to beat Djokovic and #Federer in the same tournament#ATPFinals2019 pic.twitter.com/ZtvQmtuZ7W