Черговий тріумф Надаля, прорив Андреєску та півфінал Світоліної

Ось і закінчився останній турнір Великого Шолому в 2019-му році. Головним його підсумком став упевнений виступ гравців молодого покоління. Майбутнє тенісу вимальовується все чіткіше. Для українських уболівальників другий Шолом поспіль дає приводи для оптимізму.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал.

Рафаель Надаль – Даніїл Медведєв 7:5, 6:3, 5:7. 4:6, 6:4

Коли усі з Великої Трійки знаходяться у доброму здоров’ї, комусь з інших тенісистів вкрай важко діставатися до вирішального матчу будь-якого мейджору. Цього разу так не сталося. Першу ракетку світу та минулорічного тріумфатора змагань Новака Джоковича по ходу турніру турбувало ліве плече. Перші три матчі проти не дуже складних суперників він зміг узяти в трьох сетах, але у грі четвертого раунду зі Стеном Ваврінкою Джокеру довелося зніматися у третій партії, програвши перші дві.

У верхній половині сітки разом із Джоковичем знаходився Роджер Федерер. Ідеальним його стан здоров’я у ці два тижні теж не назвеш, і все ж причина його невдачі не у поганому самопочутті. Не хочеться заглядати до чужого паспорту, але без думок про цей фактор не обійтися. Роджер весь турнір грав нерівно. Віддані перші сети Нагалю (Суміту Нагалю, індусу, це не помилка у прізвищі Рафи) та Джумхуру, потім розгроми Еванса та Гоффена. І, наостанок, взагалі незрозуміла гра у чвертьфіналі проти Григора Дімітрова. Такої кількості невимушених помилок від Федерера ми давно не бачили. Так, були деякі проблеми зі спиною наприкінці четвертого сету, але швейцарець сам сказав, що не вони стали причиною поразки. Дімітров виграв у Федерера тільки перший матч з восьми очних зустрічей.

В результаті у цій частині сітки склалася сприятлива ситуація для когось з «темних конячок». До турніру головним претендентом на несподіванку вважали росіянина Даніїла Медведєва. Проте багато хто з фахівців сумнівався, чи зможе досить молодий (23 роки) тенісист, головною ахілесовою п’ятою якого вважалися проблеми з витривалістю, впоратися з великими серпневими навантаженнями. Адже перед US Open Медведєв три тижні поспіль доходив до фіналів на двох Мастерсах та одному АТР-500. Виявилося, що сил у нього залишилось достатньо. Хоча проблем було хоч греблю гати. Вже у першому раунді проти Гуннесварана фізіо довелося вирішувати негаразди росіянина із сідничним м’язом. Друге коло з Дельєном Медведєв взагалі ледь дограв через судоми. У третьому матчі проти Фелісіано Лопеса дав про себе знати, скажемо м’яко, непростий характер Даніїла. Він посварився з повільним, на його погляд, болбоєм, а у відповідь на закономірний свист трибун просто показав їм середній палець. Зрозуміло, проти кого вболівали американські глядачі до кінця турніру. За що у післяматчових промовах росіянин їм неодмінно дякував, посилюючи антипатію до себе.

Чвертьфінал із Вавринкою розпочався з проблем Медведєва зі стегном та прийому знеболювальних. На його щастя, швейцарець невдало діяв на вирішальних м’ячах у першому сеті, і до зняття Даніїла справа не дійшла. Далі він став почувати себе краще, і заслужено виграв. Дімітров у півфіналі теж мав усі шанси, щоб забрати стартову партію, але не зміг цього зробити, а далі після виснажливої гри з Федерером вже не мав сил переламати хід подій. Таким чином, Медведєв пробився до фіналу US Open при тому, що раніше максимальним результатом на мейджорах для нього було четверте коло цьогорічного Мельбурна.

З нижньої частини турнірної сітки до фіналу впевнено крокував Рафаель Надаль. Букмекери чомусь вважали іспанця значно менш вірогідним претендентом на нью-йоркський титул, ніж Джоковича. І дарма. Зрозуміло, крім Маріна Чіліча особливо нікому було скласти конкуренцію Рафі. Міллман, Коккінакіс, Чон, Шварцман – хто з них міг його зупинити? Тільки хорвату Надаль віддав один сет, але виграти матч Чіліч не мав жодних шансів. У півфіналі Рафа зустрівся із італійцем Маттео Берреттіні. Високий та потужний Берреттіні вдало виступав ще перед Вімблдоном, а на головному трав’яному турнірі дійшов до четвертого кола. На шляху до Надаля він несподівано здолав Андрія Рубльова та влаштував п’ятисетовий трилер з Гаелем Монфісом, якому знову не вистачило концентрації на додаток до свого таланту.

За весь матч проти Надаля Берреттіні не мав жодного брейкпойнту, але тільки дивом не виграв перший сет, ведучи 6:4 на тайбрейку. Далі вже ніяких шансів Рафа своєму втомленому супернику не давав.

І ось фінал. Менше місяця тому Надаль з Медведєвим зустрічалися у головному матчі Монреалю. Тоді росіянину вдалося взяти лише три гейми. По перших двох з половиною сетах такої переваги Надаля не простежувалося, боротьба була, але здавалося, що Рафа веде гру до впевненої перемоги. Перший сет, наприклад, йому не завадив виграти навіть неймовірно низький відсоток першої подачі – біля 40%. Злам стався у третій партії, коли Надаль повів 3:2 з брейком. Чи то іспанець вирішив, що справу вже зроблено, чи то Медведєв зрозумів, що втрачати вже нічого, але все перевернулося догори дригом. Росіянин на повну увімкнув свою атакуючу потужність, а Надаль виглядав трохи розгубленим. Третій та четвертий сет залишилися за Медведєвим. Та все ж Рафа не був би великим бійцем, якби так просто віддав перемогу. У вирішальній партії він зібрався та сам перейшов до активних дій, періодично навіть використовуючи тактику serve&volley. Два брейки стали йому нагородою. Але подати на титул з першої спроби не вдалося, Медведєв чіплявся за кожен м’яч, та все-таки не встояв. Блискучий, майже п’ятигодинний поєдинок завершився 19-ою перемогою Надаля на мейджорах (4 – на US Open). Більше – 20 – тільки у Федерера.

Таким чином, Рафа наблизився до Джоковича у світовому рейтингу, поступаючись сербу тільки 640-ма очками. Даніїл, у свою чергу, піднявся на 4-ту позицію. Джокович, Надаль, Федерер та Медведєв уже де-юре забезпечили собі місця на Підсумковому турнірі. Де-факто те ж саме можна сказати і про Домініка Тіма. За останні три місця очікується запекла боротьба.

Найкращий матч.

Рафаель Надаль – Даніїл Медведєв 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4

Фінал став однозначно найкращою грою турніру. Ми побачили теніс дуже високого рівня, а на додаток ще й неймовірну інтригу.

Прорив турніру – Маттео Берреттіні.

Від італійця чекали несподіванок ще на Вімблдоні, перед яким Берреттіні мав чудову виграшну серію. Там для нього турнірний шлях завершився у четвертому колі. У Нью-Йорку ж він дійшов аж до півфіналу, де поступився Надалю. Його трилер з Монфісом та гойдалки у п’ятому сеті запам’ятаються багатьом уболівальникам.

Головний невдаха – Новак Джокович.

Минулорічний тріумфатор US Open вимушений був через травму завершити боротьбу у четвертому колі.

Улюбленець фортуни – Даніїл Медведєв.

Коли людина потрапляє у половину сітки з Джоковичем та Федерером та доходить до фіналу, не зустрівши жодного з них на своєму шляху, це називається справжнім везінням. Хоча, можливо, справа не тільки у фарті. Розумієте, коли тенісист з проблемною витривалістю (жодної перемоги в житті у п’ятисетових матчах) грає чотири турніри майже поспіль (лише один тиждень з шести є вільним), на усіх доходить до фіналів, незважаючи на купу пошкоджень, та ще й ледь не робить камбек після 0:2 проти самого Рафи, важко не поринути у конспірологію.

Жіночий одиночний розряд. Фінал.

Б’янка Андреєску – Серена Вільямс 6:3, 7:5

Всупереч традиції, пропоную розповідь про жіночу частину змагань почати зі здобутків наших тенісисток.

Наші.

На жаль, пошкодження ліктя, через яке Леся Цуренко пропустила підготовчі північноамериканські турніри, змусило її пропустити і US Open. Тож захистити очки за минулорічний чвертьфінал не вдалося, і наразі Леся впала аж у сьомий десяток рейтингу.

Катерина Козлова, яка ще не відновила свої кондиції після травми, у стартовому матчі поступилася Тейлор Таунсенд (про подвиги американки мова піде трохи нижче), хоча і виграла перший сет. На початку другої партії Таунсенд стала діяти більш агресивно, а у Каті гра, навпаки, розладналася.

Даяні Ястремській у першому колі було дуже складно. Її суперницею волею жеребу стала незручна майже для усіх гравчинь Туру Моніка Нікулеску. Даяна звикла завершувати розіграші за мінімальну кількість плоских ударів. З постійними слайсами румунки українці було важко. Але вона впоралася! Незважаючи на провальний другий сет (1:6), перший та третій були виграні (6:4 та 6:2). Даяна знову довела, що навчилася боротися з локальними невдачами по ходу зустрічі. У другому колі Ястремська не мала ніяких проблем проти шведки Петерсон. Та грала у зручному для нашої тенісистки стилі, в результаті Даяна просто знесла її з корту своїми потужними атаками.

А далі на уболівальників чекало українське дербі! Бо Еліна Світоліна теж виграла свої дві стартові зустрічі. Спочатку вона здолала місцеву перспективну юніорку Вітні Осігве. Американка повністю провалила першу партію, але продемонструвала свій талант у другій. Вона навіть подавала на сет за рахунку 5:4, але тут вже дався взнаки клас Світоліної. Вона більше не віддала Осігве жодного гейму. Другий матч Еліни був проти ветерана та легенди жіночого Туру, Вільямс-старшої. Вінус непогано виглядала перед US Open у Цинциннаті. Намагалася вона активно грати і проти Світоліної, але Еліна підтримала запропонований суперницею темп. Виявилося, що українка є більш стабільною у такій грі, а тому й перемогла 6:4, 6:4.

Очікуваної рубки в українському дербі не вийшло. Ми побачили такий же майстер-клас, як півтора роки тому на Australian Open для Марти Костюк. Мабуть, Даяна цей матч вважала для себе дуже важливим, а тому просто перегоріла. Через захмарну кількість помилок їй вдалося виграти лише два гейми. Справа закінчилася «бубликом» від Еліни у другому сеті.

У четвертому колі на Світоліну чекала гра проти Медісон Кіз. Два роки тому на цій же стадії американка за допомогою самої Еліни змогла схилити на свій бік шальки терезів у майже програному матчі. Тому поєдинок очікувався із хвилюванням. Дарма! Еліна за весь матч не дала суперниці жодного шансу на брейк, зігравши просто та надійно. Усі ізнероподібні подавани можуть хіба позаздрити цифрам у 69% першої подачі та фантастичним 92% виграшу очок з неї. А глибокі прийоми гарматних подач Кіз стабільно призводили до її помилок з непідготованих атак та вилилися у два брейки: по одному у кожному сеті. 7:5, 6:4 – Світоліна вийшла до свого першого в кар’єрі чвертьфіналу на US Open та здобула взагалі тільки першу перемогу над представницями топ-10 на Шоломах!

У чвертьфіналі Еліна зустрілася з британкою Йоханною Контою. Усі чотири їхні очні поєдинки до цього завершилися на користь українки, тож ми мали право розраховувати на продовження традиції. Так і сталося. Незважаючи на подібний до матчу з Кіз рахунок, тут Еліні було значно складніше. Конта не намагається атакувати з кожного м’яча, тож її потрібно було переграти, перекомбінувати на задній лінії. Саме це Світоліна і зробила. 6:4, 6:4 – і далі… далі була Серена.

Вільямс-молодша до півфіналу не мала жодних проблем. Так, вона віддала один сет юній співвітчизниці Макнеллі, але лише від недооцінки, яка тривала рівно одну партію. Ван Цян у чвертьфіналі Серена просто знищила за 45 хвилин. Такою ж зарядженою вона виявилася і у наступній грі. Початок півфіналу давав Еліні деякі надії, бо у першому ж геймі на подачі суперниці вона мала аж три брейкпойнти. Але Серена усі їх відіграла своєю потужною грою. У наступному геймі, вже на своїй подачі, Світоліна лідирувала 40:0, і знову Вільямс увімкнулася на повну потужність, зробивши брейк за допомогою своїх гарматних пострілів по лініях. Останній шанс щось змінити у матчі був у Еліни у 5-му геймі першої партії. Але потрійний геймбол Серена знов блискуче відіграла ейсами та вінерсами. Про настрій легенди тенісу на гру красномовно свідчили два розіграші другого сету. Розуміючи, що втрачати нема чого, Світоліна намагался атакувати, але Серена витягла поспіль близько десяти м’ячів після переводів по лініях від українки. Після чого знаходила момент у контратаках і забивала. Після такої спритності ветерана багато хто з українських тенісних фанів заговорив про фарму та не тільки. Але на фінал Серени вже не вистачило (на відміну від того ж таки Медведєва).

У верхній частині сітки бал правила молодь. Осака, Халеп, Бертенс вилетіли задовго до вирішальних матчів, тож у півфіналі зустрілися Белінда Бенчіч та Б’янка Андреєску. Мабуть, це дві найобдарованіші тенісистки з молодого покоління. Їхня гра являє собою міцний сплав потужності та техніки. Вони усе вміють на корті. Саме ці гравчині дають надію, що у майбутньому жіночий теніс не скотиться у суцільний «остапенко-стайл» з розіграшами у 2-3 удари. У нинішній американській серії швейцарка виглядала не дуже яскраво, тому перемога Андреєску 7:6(3), 7:5 десь до матчу проглядалася. У другій партії Б’янці у своєму стилі довелося відіграватися з 2:5. Локальні спади у 19 років – нормальне явище, від того нікуди подітися. А от сила духу, щоб вдало їх долати, є далеко не в кожного.

Жіночий фінал, як і рік тому, став розчаруванням для місцевої публіки. Чи то на Серену так психологічно тисне бажання виграти один мейджор, щоб наздогнати за показником виграних Шоломів Маргарет Корт, чи то забагато емоцій вона віддала у півфіналі, але перші півтора сети вона вчисту провалила. Якщо проти Світоліної вона рятувала подвійні та потрійні брейкпойнти своєю активною грою, то тут вона подарувала суперниці перший брейк з рахунку 40:15, закінчивши гейм двома поспіль подвійними. Нічого особливого чи відмінного від того, як грала Еліна, Б’янка спочатку не робила. Ближче до закінчення першого сету вона вже розігралася, демонструючи свої блискучі прийоми другої подачі навиліт та простріли по лінії. А Серена продовжувала являти собою жалюгідне видовище. Ноги не працювали, не встигаючи за простими м’ячами; їй відмовило навіть блискуче вміння читати гру суперниці. Якби вона так діяла два дні тому! Не факт, що Еліні вдалося б перемогти, в історії взагалі нема умовного способу, та все ж.

Треба віддати Вільямс належне, вона весь час за допомоги трибун намагалася себе завести. І це таки вийшло. Правда, вже за рахунку 3:6, 1:5, 30:40 на своїй подачі. Все раптово полетіло: і подача, і удари. Тільки ненадовго. Занадто велика фора була в Андреєску. Та й сама канадійка не збиралася нічого дарувати. Варто було Серені за рахунку 5:5 трохи збавити оберти – Б’янка швиденько забрала собі два наступні гейми, а з ними титул.

Лише вчетверте у історії тенісистка виграє Шолом, вперше беручи участь у турнірі. Андреєску стрибає у рейтингу одразу на п’яту сходинку, а у Чемпіонській Гонці – взагалі на четверту! У Серени – відповідно дев’яте та п’яте місця. Еліна Світоліна повторює свій найкращий результат у кар’єрі. Тепер вона третя у світі. А от щоб поїхати захищати свій титул до Шеньчженю, Еліні треба ще поборотися. У Гонці вона на десятій позиції, програючи 151 пункт прохідному восьмому місцю. Втім, навіть до 5-го відстань недалека, лише 471 очко. На азійських турнірах багато що можна змінити. Даяна Ястремська, у свою чергу, дебютує в топ-30.

Найкращий матч.

Тейлор Таунсенд – Симона Халеп 2:6, 6:3, 7:6(4)

Ніколи раніше до цієї номінації не потрапляли матчі аж другого кола. Але і фурору на такій стадії давно не було. 23-річна американка, яка раніше не відзначалася сенсаційними витівками на корті, після програного румунці сету несподівано вразила весь тенісний світ реанімуванням стилю serve&volley. Навіть 30 років тому на траві, не кажучи вже про хард, жінки не неслися стрімголов до сітки з кожної подачі. Я ще розумію - з першої. Але з другої, тим більше, такої, як у Таунсенд? Найдивніше, що тактика спрацювала з такою майстринею, як Халеп. І далі, з Кирстею. Тільки Андреєску, в своєму трисетовому стилі, змогла зупинити Таунсенд. Виникає питання: що далі? Чи станеться всесвітній ренесанс забутого минулого? Будемо дивитися.

Прорив турніру – Б’янка Андреєску.

Перший виступ в основній сітці дорослого US Open – і одразу перемога!

Головна невдаха – Наомі Осака.

Японка не змогла захистити минулорічний титул, і впала з першої позиції рейтингу на четверту. Не виходить ніяк квітка кам’яна без Саші Бажина.

Улюблениця фортуни – Ешлі Барті.

Австралійка провела, в цілому, невдалий турнір, поступившись без шансів Ван Цян у четвертому колі. Але, завдяки невдачам інших топів, очолила після US Open світовий рейтинг.

Чоловічий парний розряд. Фінал.

Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара – Орасіо Себальос/Марсель Гранольєрс 6:4, 7:5

Колумбійська пара виграла свій другий Шолом у кар’єрі, причому другий поспіль! Вімблдон вони теж залишили за собою. Навряд чи до кінця року хтось зможе потіснити їх з вершини парного рейтингу.

Жіночий парний розряд. Фінал.

Еліс Мертенс/Арина Сабаленка – Вікторія Азаренка/Ешлі Барті 7:5, 7:5

Бельгійсько-білоруський дует, створений тільки цього року, вже встиг виграти так званий «сонячний дубль» навесні у Інідан-Велсі та Маямі, а тепер переміг і у Нью-Йорку. Явно дівчата спеціалізуються на американському харді.

Мікст. Фінал.

Бетані Маттек-Сендс/Джеймі Маррей – Чань Хао-Чін/Майкл Вінус 6:2, 6:3

Нечасто в змаганнях змішаних дуетів стається захист титулу, однак це саме той випадок. Маттек-Сендс та Маррей мають два спільних Шоломи у міксті, і обидва – у Нью-Йорку, два роки поспіль.

Далі у вересні чоловікам доведеться грати матчі Кубку Девіса, а головна боротьба за потрапляння на Підсумковий турнір до Лондону розпочнеться вже у жовтні на Мастерсах у Шанхаї та Парижі. Жінок у кінці вересня очікують два поспіль великі азійські Прем’єри в Ухані та Пекіні.