Торонто. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал в паре

Сегодня во втором раунде турнира WTA в Торонто в парном разряде украинка Надежда Киченок вместе с американкой Эбигейл Спирс встречалась с пятым сеяным дуэтом Хао-Чин Чань/Латиша Чань.
Украинско-американский дуэт одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
2-й раунд
Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) - Хао-Чин Чань/Латиша Чань (Тайвань) – 6:1, 6:4
В четвертьфинале Киченок и Спирс могут встретиться с первым сеяным дуэтом Барбора Крейчикова/Катерина Синякова, если они сумеют обыграть дуэт Ралука-Йоана Олару/Чжаосюань Ян.
Источник — Sport.ua
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