Н. Киченок/Э. Спирс – Х. Чань/Л. Чань. Смотреть онлайн. LIVE

Сегодня во втором раунде турнира WTA в Торонто в парном разряде украинка Надежда Киченок вместе с американкой Эбигейл Спирс встречается с пятым сеяным тайваньским дуэтом Хао-Чин Чань/Латиша Чань.
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Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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