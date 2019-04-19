ATP Монте Карло. Надаль вышел в полуфинал, Джокович вылетел

23:16 — DKTheBest2

Скажи мне уважаемый, ты смотрел пресс-конференцию Зебила в четверг на 1+1. Видел его команду? Дет...

23:13 — Kiev99

Согласен с тобой на все 100!!

22:59 — DKTheBest2

Ты из тех, кто встречает по-одежке. Но в этом случае и одежка POHUY.

22:48 — Stringer Bell

Пока деяний его не видел, и что бы не быть конченым балаболом, говорить что то плохое или хорошое...

22:02 — Predator

Дайте нормального соперника беринчику. Или он только мешков умеет бить