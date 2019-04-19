ATP Монте Карло. Надаль вышел в полуфинал, Джокович вылетел

Сегодня на турнире серии ATP Tour Masters 1000 в Монте-Карло состоялись четвертьфинальные поединки. В полуфинал пробился король грунта Рафаэль Надаль из Испании. А вот серб Новак Джокович, первая ракетка мира, потерпел поражение и из дальнейшей борьбы выбыл.
ATP Tour Masters 1000
Монте-Карло
Результаты 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия, 10) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:3, 4:6, 6:2
Душан Лайович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия, Q) – 6:4, 7:5
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Борна Чорич (Хорватия, 9) – 1:6, 6:3, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 7:6 (7:1), 6:3
Пары 1/2 финала
Даниил Медведев (Россия, 10) – Душан Лайович (Сербия)
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Источник — Sport.ua
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