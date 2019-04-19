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ATP Монте Карло. Надаль вышел в полуфинал, Джокович вылетел

На первом грунтовом Мастерсе сезона состоялись матчи 1/4 финала

  • 19.04.2019 21:49
  • 587 просмотров
  • 1 комментарий
ATP Монте Карло. Надаль вышел в полуфинал, Джокович вылетел
© Twitter. Новак Джокович

Сегодня на турнире серии ATP Tour Masters 1000 в Монте-Карло состоялись четвертьфинальные поединки. В полуфинал пробился король грунта Рафаэль Надаль из Испании. А вот серб Новак Джокович, первая ракетка мира, потерпел поражение и из дальнейшей борьбы выбыл.

 ATP Tour Masters 1000 

Монте-Карло

Результаты 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия, 10) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:3, 4:6, 6:2
Душан Лайович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия, Q) – 6:4, 7:5
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Борна Чорич (Хорватия, 9) – 1:6, 6:3, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 7:6 (7:1), 6:3

Пары 1/2 финала

Даниил Медведев (Россия, 10) – Душан Лайович (Сербия) 
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
      olya403, 19.04.2019 23:01
    0
    Важкезний матч у Надаля получився, особливо перший сет.
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    olya403
      olya403, 19.04.2019 23:01
    0
    Важкезний матч у Надаля получився, особливо перший сет.
    Ссылка
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