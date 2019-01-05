Леся ЦУРЕНКО: «В матче с Осакой я показывала теннис высокого уровня»

«В начале и в конце матча я немного нервничала, но в целом я очень довольна своим выступлением. Для меня важнее всего было играть агрессивно и хорошо подавать. Я очень старалась придавать мячу хорошее направление, потому что я знала, что в случае даже самой мелкой ошибки она вколотит прием.

Сейчас я получаю удовольствие от игры. Думаю, когда игра приносит удовольствие, даже самые сложные моменты кажутся радостными.

Я была сосредоточена на каждом розыгрыше и считала каждый удар самым важным. Не хочу говорить, что это была моя лучшая игра, но я показала теннис высокого уровня», - сказала Цуренко.

В финале Цуренко сыграет с победителем матча между Каролиной Плишковой и Донной Векич.