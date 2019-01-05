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Леся ЦУРЕНКО: «В матче с Осакой я показывала теннис высокого уровня»

Украинка довольна выходом в финал турнира в Брисбене

  • 05.01.2019 08:32
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Леся ЦУРЕНКО: «В матче с Осакой я показывала теннис высокого уровня»
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинка Леся Цуренко поделилась впечатлениями от победы над японкой Наоми Осакой в полуфинале турнира в Брисбене. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. 
 
«В начале и в конце матча я немного нервничала, но в целом я очень довольна своим выступлением. Для меня важнее всего было играть агрессивно и хорошо подавать. Я очень старалась придавать мячу хорошее направление, потому что я знала, что в случае даже самой мелкой ошибки она вколотит прием.
 
Сейчас я получаю удовольствие от игры. Думаю, когда игра приносит удовольствие, даже самые сложные моменты кажутся радостными.
 
Я была сосредоточена на каждом розыгрыше и считала каждый удар самым важным. Не хочу говорить, что это была моя лучшая игра, но я показала теннис высокого уровня», - сказала Цуренко.
 
В финале Цуренко сыграет с победителем матча между Каролиной Плишковой и Донной Векич.
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Источник — WTA

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