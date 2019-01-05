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Брисбен. Цуренко разобралась с Осакой и сыграет в финале

Украинка переиграла чемпионку US Open, ни разу не уступив свою подачу

  • 05.01.2019 06:15
  • 1813 просмотров
  • 11 комментариев
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Брисбен. Цуренко разобралась с Осакой и сыграет в финале
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла поединок 1/2 финала на турнире серии Премьер в Брисбене. В борьбе за выход в финал украинка в двух сетах одолела японку Наоми Осаку (№5 WTA).
 
Брисбен. 1/2 финала
Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:4
 
Цуренко уверенно начала поединок, оформив первый брейк уже в стартовом гейме. Осака, в свою очередь, очень тяжело входила в игру и позволила украинке оторваться в счете. Дела у японки явно не ладились, а Леся играла максимально собранно и практически не подарила сопернице ни единого очка. До конца сета у Наоми так и не было ни одного брейкпоинта, а Леся в восьмом гейме заработала двойной сетбол и успешно его реализовала, хотя и сделала свои первые и единственные двойные ошибки за матч. 
 
 
Вторая партия началась в том же ключе. Леся снова захватила лидерство и уже его не отдавала. Фантастические 86% первой подачи во второй партии позволили Цуренко не беспокоится на счет своих геймов. Единственный раз мы всерьез заволновались в шестом гейме, когда украинка совершила несколько нетипичных для себя ошибок и Осака заработала двойной брейкпоинт. Это был единственный шанс японки зацепится за подачу Леси в сегодняшнем матче. К счастью, Цуренко не расклеилась, продолжила гнуть свою линию и защитила подачу. Ключевой момент, после которого сомнений в том, кто сегодня победит почти не осталось. В девятом гейме украинка заработала двойной матчбол, но Осака подключила свою мощную подачу и отбилась. Но на этом ее успехи закончились.
 
 
Цуренко вновь провела фантастический матч в плане стабильности, что для женского тенниса довольно редкое явление. Осака в силу своей молодости еще подвержена эмоциям и ждала хоть какого-то эмоционального всплеска, чтобы перехватить инициативу. Леся не дала даже шанса почувствовать сопернице какую-то свою слабость и заслуженно сыграет в финале. 
 
Отметим, что это вторая победа Цуренко над соперницей из топ-5 мирового рейтинга. На US Open-2018 была обыграна Каролин Возняцки, которая на тот момент занимала вторую строчку рейтинга WTA.
 
Леся впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Премьер. Ранее она выиграла все 4 финала турниров менее престижной серии WTA International. Победа в главном матче соревнований в Брисбене поднимет ее на 23 позицию в мировом рейтинге. В противном случае она будет 24-й, что также будет являться личным рекордом.
 
Во втором полуфинале встретятся Каролина Плишкова (Чехия) и Донна Векич (Хорватия).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    makswel1995
    online
      makswel1995, 05.01.2019 06:43
    +1
    captain2009, 05.01.2019 06:27
    Интересно было бы почитать коменты на японских сайтах по поводу проигрыша Осаки. Наверное, там все тоже обсуждают ее фотки с кенгуру, время на личную жизнь и участие в тусовках? Нет, видимо, сразу посоветуют сделать харакири.
    По делу - Лесю с победой! Удивила в очередной раз. Как будто у нее второе дыхание открылось уже, в общем-то, зрелом для теннисистки возрасте. Удаче в финале, ну а соперницу скоро узнаем.
    Леся не УДИВИЛА, А ПОКАЗАЛА СВОЮ НАСТОЯЩЮЮ ИГРУ. Такая игра ЛЕСИ проскакивала ЕЩЕ 2-3 года назад на турнирах в Индиан-Уелс, Торонто, Монреаль, US Open 2018, просто тогда ей не хватало Физической подготовки и Мощи на Полуфинал и 1/4 этих турниров. Но Сейчас РАБОТА с Итальянским Тренером приносит Результат, Тот что Я От Леси Ожидал 2 Года, А самое Главное Что с Лета 2018 года наблюдаеться стабильность в ИГРЕ Леси, А основное это Улучшения Результата с каждым последующим турниром. По своей структуре и Физ Даным ЛЕСЯ Подходит под ИТАЛЬЯНСКИЙ Стиль ИГРЫ (Пенета,Скьявоне,Винчи,Эрани) и не ЗРЯ Она выбрала Альбаннеси.
    Ссылка
    Uria Lug
    online
      Uria Lug, 05.01.2019 06:36
    +3
    Молодец Леся, с каждым матчем все добавляет и добавляет. Первая подача хороша, под 90%, это здорово. Короче, Свитолина отдыхает, болеем за Лесю.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.01.2019 06:35
    +1
    Треба сказати Осака в перспективі ТОП на роки: шикарна подача, успішні прийоми 2-ої подачі суперниці косими ударами навиліт на хаф-корт, добре що Леся не давала японці шансів проявити себе на 2-ій подачі. Сьогодні японо-американка дуже багато помилялася по довжині, але загалом підготовку до АО для неї можна назвати успішно-послідовною - 3 матчі в цьому сезоні вона вже зіграла і ще додасть у своїй грі.
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    makswel1995
    online
      makswel1995, 05.01.2019 06:31
    +1
    Если была б такая стабильность в игре Леси по статистическим показателям и такой процент 76!!!!!! первой подачи, а также такая игра на задней линии на АО и в 1/16 попалась бы Свитолина, Я бы понаблюдал инстаграм Свитолиной, а потом бы посмотрел, как Свитолина проигрывает Эту игру.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.01.2019 06:28
    +1
    Може хтось би сказав щось типу "на її місці мала бути я" , але особисто я вірю що саме цього року наші дівчата-тенісистки досягнуть багато успішних результатів у турі, принаймі хочеться в це вірити.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 05.01.2019 06:27
    +2
    Интересно было бы почитать коменты на японских сайтах по поводу проигрыша Осаки. Наверное, там все тоже обсуждают ее фотки с кенгуру, время на личную жизнь и участие в тусовках? Нет, видимо, сразу посоветуют сделать харакири.
    По делу - Лесю с победой! Удивила в очередной раз. Как будто у нее второе дыхание открылось уже, в общем-то, зрелом для теннисистки возрасте. Удаче в финале, ну а соперницу скоро узнаем.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.01.2019 06:25
    +2
    Леся провела просто шикарний матч і заслужено перемогла!
    У першому сеті Осака дуже багато помилялася, але пару ейсів і прийомів навиліт із другої подачі Лесі вона зробила. В 2-му сеті японка грала вже набагато краще, але Леся теж додала в своїй грі: ще 5 ейсів за 2-сет і відсоток першої подачі українки фантастичні 86%.
    Здоров'я Лесі!
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 05.01.2019 06:24
    +1
    Приличную форму набрала Леся. Успеха ей в финале
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    olegg1261
      olegg1261, 05.01.2019 06:23
    +1
    Леся Браво!!! Так тримати.
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    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 05.01.2019 06:23
    +1
    Молодець Леся! ВІтання.
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    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 05.01.2019 06:17
    +2
    Да, Цурик молодец
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    Uria Lug
    online
      Uria Lug, 05.01.2019 06:36
    +3
    Молодец Леся, с каждым матчем все добавляет и добавляет. Первая подача хороша, под 90%, это здорово. Короче, Свитолина отдыхает, болеем за Лесю.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 05.01.2019 06:27
    +2
    Интересно было бы почитать коменты на японских сайтах по поводу проигрыша Осаки. Наверное, там все тоже обсуждают ее фотки с кенгуру, время на личную жизнь и участие в тусовках? Нет, видимо, сразу посоветуют сделать харакири.
    По делу - Лесю с победой! Удивила в очередной раз. Как будто у нее второе дыхание открылось уже, в общем-то, зрелом для теннисистки возрасте. Удаче в финале, ну а соперницу скоро узнаем.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.01.2019 06:25
    +2
    Леся провела просто шикарний матч і заслужено перемогла!
    У першому сеті Осака дуже багато помилялася, але пару ейсів і прийомів навиліт із другої подачі Лесі вона зробила. В 2-му сеті японка грала вже набагато краще, але Леся теж додала в своїй грі: ще 5 ейсів за 2-сет і відсоток першої подачі українки фантастичні 86%.
    Здоров'я Лесі!
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 05.01.2019 06:17
    +2
    Да, Цурик молодец
    Ссылка
    makswel1995
    online
      makswel1995, 05.01.2019 06:43
    +1
    captain2009, 05.01.2019 06:27
    Интересно было бы почитать коменты на японских сайтах по поводу проигрыша Осаки. Наверное, там все тоже обсуждают ее фотки с кенгуру, время на личную жизнь и участие в тусовках? Нет, видимо, сразу посоветуют сделать харакири.
    По делу - Лесю с победой! Удивила в очередной раз. Как будто у нее второе дыхание открылось уже, в общем-то, зрелом для теннисистки возрасте. Удаче в финале, ну а соперницу скоро узнаем.
    Леся не УДИВИЛА, А ПОКАЗАЛА СВОЮ НАСТОЯЩЮЮ ИГРУ. Такая игра ЛЕСИ проскакивала ЕЩЕ 2-3 года назад на турнирах в Индиан-Уелс, Торонто, Монреаль, US Open 2018, просто тогда ей не хватало Физической подготовки и Мощи на Полуфинал и 1/4 этих турниров. Но Сейчас РАБОТА с Итальянским Тренером приносит Результат, Тот что Я От Леси Ожидал 2 Года, А самое Главное Что с Лета 2018 года наблюдаеться стабильность в ИГРЕ Леси, А основное это Улучшения Результата с каждым последующим турниром. По своей структуре и Физ Даным ЛЕСЯ Подходит под ИТАЛЬЯНСКИЙ Стиль ИГРЫ (Пенета,Скьявоне,Винчи,Эрани) и не ЗРЯ Она выбрала Альбаннеси.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.01.2019 06:35
    +1
    Треба сказати Осака в перспективі ТОП на роки: шикарна подача, успішні прийоми 2-ої подачі суперниці косими ударами навиліт на хаф-корт, добре що Леся не давала японці шансів проявити себе на 2-ій подачі. Сьогодні японо-американка дуже багато помилялася по довжині, але загалом підготовку до АО для неї можна назвати успішно-послідовною - 3 матчі в цьому сезоні вона вже зіграла і ще додасть у своїй грі.
    Ссылка
    makswel1995
    online
      makswel1995, 05.01.2019 06:31
    +1
    Если была б такая стабильность в игре Леси по статистическим показателям и такой процент 76!!!!!! первой подачи, а также такая игра на задней линии на АО и в 1/16 попалась бы Свитолина, Я бы понаблюдал инстаграм Свитолиной, а потом бы посмотрел, как Свитолина проигрывает Эту игру.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.01.2019 06:28
    +1
    Може хтось би сказав щось типу "на її місці мала бути я" , але особисто я вірю що саме цього року наші дівчата-тенісистки досягнуть багато успішних результатів у турі, принаймі хочеться в це вірити.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 05.01.2019 06:24
    +1
    Приличную форму набрала Леся. Успеха ей в финале
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.01.2019 06:23
    +1
    Леся Браво!!! Так тримати.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 05.01.2019 06:23
    +1
    Молодець Леся! ВІтання.
    Ссылка
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