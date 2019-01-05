Брисбен. Цуренко разобралась с Осакой и сыграет в финале

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла поединок 1/2 финала на турнире серии Премьер в Брисбене. В борьбе за выход в финал украинка в двух сетах одолела японку Наоми Осаку (№5 WTA).

Брисбен. 1/2 финала

Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:4

Цуренко уверенно начала поединок, оформив первый брейк уже в стартовом гейме. Осака, в свою очередь, очень тяжело входила в игру и позволила украинке оторваться в счете. Дела у японки явно не ладились, а Леся играла максимально собранно и практически не подарила сопернице ни единого очка. До конца сета у Наоми так и не было ни одного брейкпоинта, а Леся в восьмом гейме заработала двойной сетбол и успешно его реализовала, хотя и сделала свои первые и единственные двойные ошибки за матч.

Вторая партия началась в том же ключе. Леся снова захватила лидерство и уже его не отдавала. Фантастические 86% первой подачи во второй партии позволили Цуренко не беспокоится на счет своих геймов. Единственный раз мы всерьез заволновались в шестом гейме, когда украинка совершила несколько нетипичных для себя ошибок и Осака заработала двойной брейкпоинт. Это был единственный шанс японки зацепится за подачу Леси в сегодняшнем матче. К счастью, Цуренко не расклеилась, продолжила гнуть свою линию и защитила подачу. Ключевой момент, после которого сомнений в том, кто сегодня победит почти не осталось. В девятом гейме украинка заработала двойной матчбол, но Осака подключила свою мощную подачу и отбилась. Но на этом ее успехи закончились.

Цуренко вновь провела фантастический матч в плане стабильности, что для женского тенниса довольно редкое явление. Осака в силу своей молодости еще подвержена эмоциям и ждала хоть какого-то эмоционального всплеска, чтобы перехватить инициативу. Леся не дала даже шанса почувствовать сопернице какую-то свою слабость и заслуженно сыграет в финале.

Отметим, что это вторая победа Цуренко над соперницей из топ-5 мирового рейтинга. На US Open-2018 была обыграна Каролин Возняцки, которая на тот момент занимала вторую строчку рейтинга WTA. Леся впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Премьер. Ранее она выиграла все 4 финала турниров менее престижной серии WTA International. Победа в главном матче соревнований в Брисбене поднимет ее на 23 позицию в мировом рейтинге. В противном случае она будет 24-й, что также будет являться личным рекордом.

Во втором полуфинале встретятся Каролина Плишкова (Чехия) и Донна Векич (Хорватия).