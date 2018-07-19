ФОТО ДНЯ. Свитолина потренировалась с Марреем

19:05 — Иван Верещагин

В любом чемпионате сильнейший определяется по сумме набранных очков... и это не Динамо...

18:51 — sv30sv

Опечатка Шахтёр - Днепр 0:2 и 1:4 а в сумме 1:6.

18:47 — sv30sv

Один только вопрос: а 4 проигранных матча шахтера динамовцам в чемпионате - это игры не за приз? ...