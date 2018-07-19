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ФОТО ДНЯ. Свитолина потренировалась с Марреем

Украинка тренировалась с экс-первой ракеткой мира

  • 19.07.2018 17:18
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина на Уимблдоне-2018 вылетела уже в первом раунде, а Энди Маррей пропускал турнир из-за травмы.

Теперь же украинка возобновила тренировки, и поработала с Марреем, о чем сообщила на своей странице в Твиттере:

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Источник — Twitter

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