ФОТО ДНЯ. Свитолина потренировалась с Марреем

Элина Свитолина на Уимблдоне-2018 вылетела уже в первом раунде, а Энди Маррей пропускал турнир из-за травмы.
Теперь же украинка возобновила тренировки, и поработала с Марреем, о чем сообщила на своей странице в Твиттере:
Easing into the first day back with a little hit with @andy_murray 🙈🙏🏼 #pressure #nomistakes pic.twitter.com/o3QyZbwQbp— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 19 липня 2018 р.
Источник — Twitter
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