Петр СТАСЮК: «Команда хорошо подготовлена к сборам»

«Буковина» начала подготовку ко второй части сезона. Петр Стасюк рассказал, как провел отпуск и в какой физической форме подошел к старту зимних сборов.

– Петр, команда впервые собралась на тренировке в новом году. В первую очередь расскажи, как провел отпуск, чем занимался и в какой физической форме подошел к старту собрания?

– Отпуск провел хорошо, был в Черновцах. К тренировкам подошел в нормальной физической форме, ведь в отпуске у каждого была индивидуальная программа работы от тренера по физической подготовке Инны Николаевны, поэтому и я, и команда хорошо подготовлены к сборам.

– Поделись эмоциями от встречи с партнерами, тренерами и от первого занятия в новом году.

– Все очень рады снова собраться и начать работу. У нас много задач и большая цель – подарить городу настоящий праздник. На этих зимних сборах нужно максимально хорошо поработать, чтобы выполнить задание на сезон.

– Сегодня команда работала без мячей – в зале и на улице с большим объемом беговой работы. Насколько морально тяжело сразу входить в такой режим?

– Не думаю, что это тяжело. Первые тренировки всегда таковы – больше для того, чтобы войти в ритм. Плюс погода, снег – не всегда есть возможность сразу качественно подготовить поле. Вечером уже будет работа с мячами, а начало собрания всегда плюс-минус одинаковое.

– Вам не было холодно тренироваться в такую ​​погоду?

– Нет, сегодня, слава Богу, погода сыграла нам на руку – уже наконец-то была плюсовая температура, так что работать было комфортно.

– В межсезонье к команде присоединились два новичка, среди них – Олег Ильин, которого ты хорошо знаешь по выступлениям в «Оболони». Как приняли ребят?

– Приняли очень хорошо. В футболе все друг друга знают, так что для многих – это не новые люди, поэтому их адаптация, думаю, пройдет быстро и без проблем.

– Какие личные задачи ставишь перед собой на этот тренировочный сбор?

– В первую очередь пройти его без травм и хорошо подготовиться – как физически, так и морально ко второй части сезона.