Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Петр СТАСЮК: «Команда хорошо подготовлена к сборам»
Украина. Первая лига
25 января 2026, 13:47 |
72
0

Петр СТАСЮК: «Команда хорошо подготовлена к сборам»

Защитник «Буковины» рассказал о начале учебно-тренировочных сборов

25 января 2026, 13:47 |
72
0
Петр СТАСЮК: «Команда хорошо подготовлена к сборам»
ФК Буковина. Петр Стасюк

«Буковина» начала подготовку ко второй части сезона. Петр Стасюк рассказал, как провел отпуск и в какой физической форме подошел к старту зимних сборов.

– Петр, команда впервые собралась на тренировке в новом году. В первую очередь расскажи, как провел отпуск, чем занимался и в какой физической форме подошел к старту собрания?

– Отпуск провел хорошо, был в Черновцах. К тренировкам подошел в нормальной физической форме, ведь в отпуске у каждого была индивидуальная программа работы от тренера по физической подготовке Инны Николаевны, поэтому и я, и команда хорошо подготовлены к сборам.

– Поделись эмоциями от встречи с партнерами, тренерами и от первого занятия в новом году.

– Все очень рады снова собраться и начать работу. У нас много задач и большая цель – подарить городу настоящий праздник. На этих зимних сборах нужно максимально хорошо поработать, чтобы выполнить задание на сезон.

– Сегодня команда работала без мячей – в зале и на улице с большим объемом беговой работы. Насколько морально тяжело сразу входить в такой режим?

– Не думаю, что это тяжело. Первые тренировки всегда таковы – больше для того, чтобы войти в ритм. Плюс погода, снег – не всегда есть возможность сразу качественно подготовить поле. Вечером уже будет работа с мячами, а начало собрания всегда плюс-минус одинаковое.

– Вам не было холодно тренироваться в такую ​​погоду?

– Нет, сегодня, слава Богу, погода сыграла нам на руку – уже наконец-то была плюсовая температура, так что работать было комфортно.

– В межсезонье к команде присоединились два новичка, среди них – Олег Ильин, которого ты хорошо знаешь по выступлениям в «Оболони». Как приняли ребят?

– Приняли очень хорошо. В футболе все друг друга знают, так что для многих – это не новые люди, поэтому их адаптация, думаю, пройдет быстро и без проблем.

– Какие личные задачи ставишь перед собой на этот тренировочный сбор?

– В первую очередь пройти его без травм и хорошо подготовиться – как физически, так и морально ко второй части сезона.

По теме:
Заря – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей ШИЩЕНКО: «Футболисты готовы выполнять работу, которую мы планируем»
ФОТО. Шахтер занимался в тренажерном зале. Воскресенье объявлено выходным
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Петр Стасюк
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Бокс | 24 января 2026, 21:54 1
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика

Украинца не включили в список претендентов на звание лучшего боксера года

Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Футбол | 24 января 2026, 21:16 0
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины

Иван Петряк будет играть на позиции правого фулбека

Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Биатлон | 24.01.2026, 17:16
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
ОФИЦИАЛЬНО. Нани продолжит карьеру в Актобе
Футбол | 25.01.2026, 13:25
ОФИЦИАЛЬНО. Нани продолжит карьеру в Актобе
ОФИЦИАЛЬНО. Нани продолжит карьеру в Актобе
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 14
Другие виды
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 34
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 7
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем