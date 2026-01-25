СКРИПНИК: «Надеюсь, он приглашал меня не просто посидеть на скамейке»

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, насколько активно президент луганчан Евгений Геллер интересуется делами клуба. Специалист вспомнил, как во второй раз возглавил Зорю.

– С руководством Зари быстро удается решать рабочие вопросы?

– Мы знаем друг друга не первый день. Когда Евгений Борисович Геллер предложил второй раз возглавить Зорю, мы за 5 минут ударили по рукам. Я уважаю президента, а он знает меня как тренера. Надеюсь, он приглашал меня не просто посидеть на скамейке. Учитывая сегодняшние реалии, мы хотим усиления, но брать никого не хочется. Будем искать качественных игроков, которых наш клуб способен пригласить сегодня.

– После вашего ухода изменился подход владельца Зари к управлению клубом?

– Евгений Борисович часто приходит на стадион, приезжает на базу. Как и должно быть. Понятно, что, когда мы базировались в Запорожье, дистанция влияла. Наш президент все эти годы активно участвует в жизни клуба, все вопросы закрываются быстро. Мы знаем, что за нами стоит гора, которая не даст обидеть. Даже когда я уходил из клуба, мы поддерживали контакт, несмотря на то, что писали в наших медиа. Каждый член нашей семьи живет этим клубом и работает на его благо, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.