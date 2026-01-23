ФОТО. Сикан провел первую тренировку в составе Андерлехта
Украинец перешел в бельгийский клуб из «Трабзонспора»
Украинский нападающий Даниил Сикан провел первую тренировку в составе «Андерлехта».
24-летний футболист перешел в бельгийский клуб из «Трабзонспора». Срок соглашения между Даниилом и «Андерлехтом» рассчитан до конца сезона 2029/30.
Уже 25 января Сикан может дебютировать за «Андерлехт» – клуб в рамках чемпионата Бельгии встретится с Дендером. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Ранее спортивный директор «Андерлехта» Оливье Ренар прокомментировал трансфер Сикана.
Straight in. 🟣⚪️ pic.twitter.com/FoAOUzJbUR— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 23, 2026
