Экс-игрок Динамо и Карпат продолжит карьеру в Первой лиге

Украинский центральный полузащитник Юрий Тлумак определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщили ТаТоТаке.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован представитель Первой лиги – «Ингулец», который пригласил игрока в тренировочный лагерь.

Ожидается, что в ближайшее время Тлумак подпишет полноценный контракт с клубом, который занимает четвертое место во втором по силе дивизионе и продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу.

Тлумак в течении своей карьеры играл за львовские «Карпаты», киевское «Динамо», одесский «Черноморец» и луганскую «Зарю». Последние полгода находился в расположении тернопольской «Нивы».

С 1 января имеет статус свободного агента – Тлумак ранее пребывал на просмотре в расположении «Полтавы». В нынешнем сезоне провел 20 матчей (один гол, один ассист).