Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо и Карпат продолжит карьеру в Первой лиге
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 19:27 |
684
0

Экс-игрок Динамо и Карпат продолжит карьеру в Первой лиге

«Ингулец» подпишет контракт с Андреем Тлумаком, который находится в статусе свободного агента

22 января 2026, 19:27 |
684
0
Экс-игрок Динамо и Карпат продолжит карьеру в Первой лиге
ФК Нива Тернополь. Юрий Тлумак

Украинский центральный полузащитник Юрий Тлумак определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщили ТаТоТаке.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован представитель Первой лиги – «Ингулец», который пригласил игрока в тренировочный лагерь.

Ожидается, что в ближайшее время Тлумак подпишет полноценный контракт с клубом, который занимает четвертое место во втором по силе дивизионе и продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу.

Тлумак в течении своей карьеры играл за львовские «Карпаты», киевское «Динамо», одесский «Черноморец» и луганскую «Зарю». Последние полгода находился в расположении тернопольской «Нивы».

С 1 января имеет статус свободного агента – Тлумак ранее пребывал на просмотре в расположении «Полтавы». В нынешнем сезоне провел 20 матчей (один гол, один ассист).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило игрока, который не нужен Ротаню
Футболист Динамо не сможет покинуть чемпионат Украины из-за решения ФИФА
Лидер Первой лиги определился со своими трансферными планами
Динамо Киев Карпаты Львов Ингулец Юрий Тлумак ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22 января 2026, 08:05 9
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле

Произойдет это не раньше начала следующего сезона

Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер
Футбол | 22 января 2026, 19:06 0
Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер
Футболиста Шахтера ждут в Англии, Испании и Италии. Готовится трансфер

Эгиналду может стать следующей дорогой продажей «Шахтера»

Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Биатлон | 22.01.2026, 14:44
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22.01.2026, 09:49
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 22.01.2026, 09:09
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 4
Бокс
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем