Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПРИЗЕТКО: «Черноморец? Как нам объяснили, клуб нашел нового спонсора»
Украина. Первая лига
21 января 2026, 19:03 |
Увольнение из одесского клуба стало неожиданностью

ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Помощник Александра Кучера в тренерском штабе «Черноморца» Александр Призетко рассказал об увольнении из клуба:

– Как судьба связала вас с «Черноморцем»?

– Все очень просто. Меня пригласил в тренерский штаб Александр Кучер, с которым мы вместе работали в «Металлисте», и к работе мы приступили 24 марта 2025 года. У нас был подписан контракт до 31 декабря 2026 года.

– Но ваша работа продлилась недолго. В чем причина такого быстротечного пребывания в команде? Кто инициатор вашего ухода?

– Я узнал от Александра Кучера, а это было 21 декабря, о возможном увольнении нашего тренерского штаба. Как говорится – с вещами на выход (смеется). Прошло три недели после нашей последней игры, все готовились к отпуску, строили планы на вторую половину чемпионата, и тут такая новость, как снег на голову. Если бы руководство не видело шансов на выход в Премьер-лигу и мы не справились с задачей – тогда все понятно. Я уверен, что поставленную цель мы бы выполнили, но почему-то произошло такое поспешное увольнение. Загадка!

– Да, странно. Обычно тренеров увольняют за плохие результаты и невыполнение поставленных целей.

– Как нам объяснили, клуб нашел нового спонсора, который хотел бы видеть во главе команды другого тренера.

– Это позиция руководства. А как вы сами видите эту ситуацию?

– Обычно, если тренер не устраивает, с ним прощаются сразу после последней игры. Как я уже сказал, мы начали строить планы, обсуждали с руководством трансферный рынок, хотели усилиться игроками, но потом все перевернулось с ног на голову.

– У вас действующий контракт до 31 декабря. Если инициатором разрыва сотрудничества является клуб, то вам должны выплатить пеню. Как складывается ситуация по этому поводу?

– Мы предложили руководству минимальный компромисс, тем более что именно они являются инициаторами нашего ухода. Мы могли бы настаивать на выполнении всех обязательств по контракту, но хотим расстаться по-человечески и смотреть друг другу в глаза открыто. 22 января у нас запланирована встреча с руководителями, надеюсь, найдем общее понимание с обеих сторон.

Черноморец Одесса Александр Призетко Александр Кучер Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: UA-Football
