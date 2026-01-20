Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
20 января 2026, 20:30 | Обновлено 20 января 2026, 20:31
Аутсайдер ЛЧ шокировал Ман Сити в Норвегии: два гола за две минуты

«Буде-Глимт» сенсационно побеждает 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Норвежский «Буде-Глимт» шокировал «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени

Команда Пепа Гвардиолы пропустила два гола всего за две минуты и оказалась в сложном положении уже на старте поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й и 24-й минутах удалось забить норвежскому нападающему Касперу Геху.

«Манчестер Сити» за шесть туров основного этапа Лиги чемпионов имеет в активе 13 очков, у «Буде-Глимт» три очка.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
