Аутсайдер ЛЧ шокировал Ман Сити в Норвегии: два гола за две минуты

Норвежский «Буде-Глимт» шокировал «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени

Команда Пепа Гвардиолы пропустила два гола всего за две минуты и оказалась в сложном положении уже на старте поединка.

На 22-й и 24-й минутах удалось забить норвежскому нападающему Касперу Геху.

«Манчестер Сити» за шесть туров основного этапа Лиги чемпионов имеет в активе 13 очков, у «Буде-Глимт» три очка.

ВИДЕО. Аутсайдер Лиги чемпионов шокировал Ман Сити в Норвегии: два гола за две минуты