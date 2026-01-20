ВИДЕО. Как Синнер стартовал на Aus Open 2026 и досрочно вышел в 1/32 финала
В первом раунде мейджора в Мельбурне Янник прошел Уго Гастона
Второй номер мирового рейтинга АТР и действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер (Италия) успешно стартовал на мейджоре 2026 года.
В первом раунде итальянец сыграл против Уго Гастона (Франция, ATP 93). Синнер выиграл первые два сета, после чего Уго снялся с поединка.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Уго Гастон (Франция) – Янник Синнер (Италия) [2] – 2:6, 1:6, RET., Гастон
Янник одержал 15-ю победу подряд на кортах Мельбурна. Его следующим соперником будет Джеймс Дакворт (Австралия, ATP 88).
С 2000 года Синнер – четвертый теннисист, который одержал 15 побед подряд в мужском одиночном разряде Australian Open после Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича.
