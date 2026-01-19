Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Довбик узнал новости о своем будущем после травмы. Что решила Рома?
Италия
19 января 2026, 09:24 | Обновлено 19 января 2026, 09:34
Довбик узнал новости о своем будущем после травмы. Что решила Рома?

Никаких переговоров о трансфере форварда сборной Украины до завершения сезона не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик вылетел как минимум на два месяца из-за травмы и перенесенной операции по удалению мышечно-сухожильного поражения левого бедра.

Ситуация с 28-летним футболистом изменила планы итальянской «Ромы» – римский клуб планировал осуществить трансфер игрока, так как Артем не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Однако, спортивный директор «волков» Фредерик Массара решил отложить все переговоры о переходе Довбика до завершения сезона 2025/26.

Из-за травмы украинца «Рома» не собирается контактировать с заинтересованными клубами и вернется к этому вопросу только во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Довбик провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Фредерик Массара трансферы трансферы Серии A травма
Николай Тытюк Источник: SiamoLaRoma
