Довбик узнал новости о своем будущем после травмы. Что решила Рома?
Никаких переговоров о трансфере форварда сборной Украины до завершения сезона не будет
Украинский форвард Артем Довбик вылетел как минимум на два месяца из-за травмы и перенесенной операции по удалению мышечно-сухожильного поражения левого бедра.
Ситуация с 28-летним футболистом изменила планы итальянской «Ромы» – римский клуб планировал осуществить трансфер игрока, так как Артем не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
Однако, спортивный директор «волков» Фредерик Массара решил отложить все переговоры о переходе Довбика до завершения сезона 2025/26.
Из-за травмы украинца «Рома» не собирается контактировать с заинтересованными клубами и вернется к этому вопросу только во время летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Довбик провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
