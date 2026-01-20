Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду и Месси вошли в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Роналду и Месси вошли в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Португальский форвард разместил на первой позиции, именитый аргентинец стал третьим

Роналду и Месси вошли в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Лионель Месси

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года по версии портала Sportico.

Общая сумма, которую заработал 40-летний футболист, составила 260 миллионов евро – из которых 200 миллионов пришлись на выплаты от клуба «Аль-Наср».

Второе место занял бывший абсолютный чемпион мира, мексиканский боксер Сауль Альварес (137 млн евро), который в последнем поединке потерял все свои титулы, уступив американцу Теренсу Кроуфорду.

Тройку замкнул нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси с показателем в 130 млн евро. 38-летний футболист оставил позади бейсболиста Хосе Сото и баскетболиста Леброна Джеймса.

В рейтинг вошли представители восьми видов спорта из 28 стран мира. Совокупные доходы топ-100 составили невероятные 5,2 миллиарда евро.

Среди видов спорта первое место занимает баскетбол, который делегировал 40 игроков НБА.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2025 года:

Николай Тытюк Источник: Sportico
Николай Тытюк Источник: Sportico
