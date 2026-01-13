Экс-футболист Динамо в последний момент отказался играть за российский клуб

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Еременко передумал в последний момент и отказался выступать в российском чемпионате.

Представитель элитного дивизиона – «Оренбург» – позвал опытного полузащитника на тренировочные сборы и даже внес игрока в предварительную заявку. Однако, Роман решил не возвращаться в чемпионат, где играл с 2011 по 2021 год (с перерывами).

«Оренбургу» пришлось удалить имя финского полузащитника из заявки. Некоторые российские журналисты уже успели сообщить, что Еременко не приехал к ним из-за страха и угроз.

Полузащитник защищал цвета киевского «Динамо» с 2008 по 2011 год – провел 127 матчей, в которых забил семь голов и отдал 27 результативных передач.

Последние пять лет выступал исключительно за финские команды – ХИФК, «Хонку» и «Гнистан». В активе Еременко 73 проведенных матча за сборную Финляндии, где он забил шесть голов.