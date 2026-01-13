Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист Динамо в последний момент отказался играть за российский клуб
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 13:13 |
1179
0

Экс-футболист Динамо в последний момент отказался играть за российский клуб

Опытный финский полузащитник Роман Еременко не собирается защищать цвета «Оренбурга»

13 января 2026, 13:13 |
1179
0
Экс-футболист Динамо в последний момент отказался играть за российский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Еременко

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Еременко передумал в последний момент и отказался выступать в российском чемпионате.

Представитель элитного дивизиона – «Оренбург» – позвал опытного полузащитника на тренировочные сборы и даже внес игрока в предварительную заявку. Однако, Роман решил не возвращаться в чемпионат, где играл с 2011 по 2021 год (с перерывами).

«Оренбургу» пришлось удалить имя финского полузащитника из заявки. Некоторые российские журналисты уже успели сообщить, что Еременко не приехал к ним из-за страха и угроз.

Полузащитник защищал цвета киевского «Динамо» с 2008 по 2011 год – провел 127 матчей, в которых забил семь голов и отдал 27 результативных передач.

Последние пять лет выступал исключительно за финские команды – ХИФК, «Хонку» и «Гнистан». В активе Еременко 73 проведенных матча за сборную Финляндии, где он забил шесть голов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший клуб УПЛ, нашел новую команду
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона совершила громкое подписание после победы над Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул игрока из аренды. Он играл во Второй лиге
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оренбург трансферы учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12 января 2026, 14:06 18
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»

Также вторую победу одержал Сергей Соколовский

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Названа сумма, которую получил Кривбасс от продажи Аморозо в Молдову
Футбол | 13.01.2026, 12:15
Названа сумма, которую получил Кривбасс от продажи Аморозо в Молдову
Названа сумма, которую получил Кривбасс от продажи Аморозо в Молдову
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем