  4. Два футболиста Барселоны могут присоединиться к Цыганкову и Ванату в Жироне
Испания
10 января 2026, 13:49 | Обновлено 10 января 2026, 14:02
Два футболиста Барселоны могут присоединиться к Цыганкову и Ванату в Жироне

Клубы сменят голкипер Марк-Андре тер Штеген и опорный полузащитник Марк Берналь

Два футболиста Барселоны могут присоединиться к Цыганкову и Ванату в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Берналь

Два футболиста «Барселоны» могут присоединиться к испанской «Жироне», чтобы получать регулярную игровую практику в нынешнем сезоне. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Голкипер Марк-Андре тер Штеген и опорный полузащитник Марк Берналь сменят один каталонский клуб на другой во время зимнего трансферного окна. Переговоры между сторонами продвигаются успешно.

Ожидается, что оба игрока присоединятся к «Жироне» на правах аренды до завершения сезона 2025/26 и станут одноклубниками троих украинских футболистов – Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

В нынешнем сезоне 33-летний тер Штеген провел всего один официальный матч. В активе 18-летнего Берналя – один ассист в 11 играх.

Барселона Жирона Марк-Андре тер Штеген Марк Берналь Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Владислав Ванат Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо





