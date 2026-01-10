Два футболиста Барселоны могут присоединиться к Цыганкову и Ванату в Жироне
Клубы сменят голкипер Марк-Андре тер Штеген и опорный полузащитник Марк Берналь
Два футболиста «Барселоны» могут присоединиться к испанской «Жироне», чтобы получать регулярную игровую практику в нынешнем сезоне. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Голкипер Марк-Андре тер Штеген и опорный полузащитник Марк Берналь сменят один каталонский клуб на другой во время зимнего трансферного окна. Переговоры между сторонами продвигаются успешно.
Ожидается, что оба игрока присоединятся к «Жироне» на правах аренды до завершения сезона 2025/26 и станут одноклубниками троих украинских футболистов – Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.
В нынешнем сезоне 33-летний тер Штеген провел всего один официальный матч. В активе 18-летнего Берналя – один ассист в 11 играх.
