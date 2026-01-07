Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 января 2026, 12:36 | Обновлено 07 января 2026, 12:42
«Довбик должен остаться». Реакция фанов Ромы на гол украинца

Украинский легионер «Ромы» Артем Довбик забил в ворота «Лечче»

«Довбик должен остаться». Реакция фанов Ромы на гол украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 19-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде со счетом 2:0 обыграла «Лечче». Голом в составе римского клуба отметился украинский форвард Артем Довбик.

Украинец начал матч в запасе и вышел на замену на 60-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ромы». На 71-й минуте Довбик поразил ворота соперника.

Однако доиграть матч украинский форвард не смог. Довбик получил травму и покинул поле на 86-й минуте.

Благодаря этой победе «Рома» вышла на пятое место турнирной таблицы Серии А. А вот останется ли Довбик в Риме или сменит клуб зимой пока неизвестно.

volkan: Разместите это на первой полосе... напечатайте в газетах... объявите об этом во всех новостных выпусках... Довбик забил гол!

Renato Borges: Довбик должен остаться.

BerGkamp: Бомбардир вернулся.

New Roma York: Я всё ещё питаю симпатию к Довбику.

John_E57: Невероятно, но Фергюсон и Довбик забили в одном матче, причем Довбик умудрился забить и снова получить травму в течение 15 минут.

euPedro: Я думаю, Довбик – лучший игрок, надеюсь, он останется. Даже Фергюсон играет в аренде, это тоже важный момент.

clankyjacopo: Ты никогда не сходил со своей колесницы, Артемио.

veronika_albergo: Не могу поверить. Если это сон, не будите меня.

iaco.1: Хорошая игра от Пичичи.

чемпионат Италии по футболу Серия A Лечче Рома Рим Артем Довбик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
