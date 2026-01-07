«Довбик должен остаться». Реакция фанов Ромы на гол украинца
Украинский легионер «Ромы» Артем Довбик забил в ворота «Лечче»
В поединке 19-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде со счетом 2:0 обыграла «Лечче». Голом в составе римского клуба отметился украинский форвард Артем Довбик.
Украинец начал матч в запасе и вышел на замену на 60-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ромы». На 71-й минуте Довбик поразил ворота соперника.
Однако доиграть матч украинский форвард не смог. Довбик получил травму и покинул поле на 86-й минуте.
Благодаря этой победе «Рома» вышла на пятое место турнирной таблицы Серии А. А вот останется ли Довбик в Риме или сменит клуб зимой пока неизвестно.
volkan: Разместите это на первой полосе... напечатайте в газетах... объявите об этом во всех новостных выпусках... Довбик забил гол!
Renato Borges: Довбик должен остаться.
BerGkamp: Бомбардир вернулся.
New Roma York: Я всё ещё питаю симпатию к Довбику.
John_E57: Невероятно, но Фергюсон и Довбик забили в одном матче, причем Довбик умудрился забить и снова получить травму в течение 15 минут.
euPedro: Я думаю, Довбик – лучший игрок, надеюсь, он останется. Даже Фергюсон играет в аренде, это тоже важный момент.
clankyjacopo: Ты никогда не сходил со своей колесницы, Артемио.
veronika_albergo: Не могу поверить. Если это сон, не будите меня.
iaco.1: Хорошая игра от Пичичи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец останется в клубе
Артем может продолжить карьеру в «Ювентусе»