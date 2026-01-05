Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Англия
05 января 2026, 19:07 |
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения

Михаил опубликовал первый пост с момента начала дисквалификации

Instagram. Михаил Мудрик

В понедельник, 5 января 2026 года, свой 25-й день рождения празднует украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

В этот день футболист опубликовал первый пост на своей странице в Instagram с момента отстранения от футбола в декабре 2024 года.

На фото можно заметить новую татуировку на плече футболиста, а также обновленную прическу и бороду.

«25», – лаконично подписал фото Михаил.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он вернется на поле 17 января 2026 года.

Перед баном в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

фото чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси день рождения
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Тему не розкрито. Борода Мудрика допоможе юристам Мудрика чи зашкодить?
Ответить
+1
Roman
Ого-го 🤣🤣🤣
Ответить
+1
GloryUkraine
То борода? Якесь воно облізле. А от блакитні метелики це що? Мигуйло орієнтацію змінив?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
