ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения

В понедельник, 5 января 2026 года, свой 25-й день рождения празднует украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

В этот день футболист опубликовал первый пост на своей странице в Instagram с момента отстранения от футбола в декабре 2024 года.

На фото можно заметить новую татуировку на плече футболиста, а также обновленную прическу и бороду.

«25», – лаконично подписал фото Михаил.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он вернется на поле 17 января 2026 года.

Перед баном в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

