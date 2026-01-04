Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Челси не может победить Манчестер Сити после финала ЛЧ 2021 года

Очередным невыигрышем «синих» закончился выездной поединок 20-го тура АПЛ

Челси не может победить Манчестер Сити после финала ЛЧ 2021 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси продлил до 12 матчей свою безвыигрышную серию против Манчестер Сити во всех турнирах.

12-м матчем подряд без победы стал поединок 20-го тура АПЛ, в котором «горожане» дома сыграли вничью с «синими» со счетом 1:1.

В последний раз Челси побеждал Манчестер Сити еще в 2021 году в финале Лиги чемпионов.

Безвыигрышная серия Челси против Манчестер Сити (12)

  • 2021/22: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:1
  • 2021/22: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:0
  • 2022/23: КАЛ, Манчестер Сити – Челси – 2:0
  • 2022/23: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:1
  • 2022/23: КА, Манчестер Сити – Челси – 4:0
  • 2022/23: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:0
  • 2023/24: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 4:4
  • 2023/24: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:1
  • 2023/24: КА, Манчестер Сити – Челси – 1:0
  • 2024/25: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:2
  • 2024/25: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 3:1
  • 2025/26: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:1
Сергей Турчак
ivankondrat96
Це вже насправді незручний суперник для Челсі
