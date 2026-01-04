Челси не может победить Манчестер Сити после финала ЛЧ 2021 года

Челси продлил до 12 матчей свою безвыигрышную серию против Манчестер Сити во всех турнирах.

12-м матчем подряд без победы стал поединок 20-го тура АПЛ, в котором «горожане» дома сыграли вничью с «синими» со счетом 1:1.

В последний раз Челси побеждал Манчестер Сити еще в 2021 году в финале Лиги чемпионов.

Безвыигрышная серия Челси против Манчестер Сити (12)

2021/22: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:1

2021/22: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:0

2022/23: КАЛ, Манчестер Сити – Челси – 2:0

2022/23: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:1

2022/23: КА, Манчестер Сити – Челси – 4:0

2022/23: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:0

2023/24: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 4:4

2023/24: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:1

2023/24: КА, Манчестер Сити – Челси – 1:0

2024/25: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:2

2024/25: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 3:1

2025/26: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:1