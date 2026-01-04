Англия04 января 2026, 21:49 |
136
1
Челси не может победить Манчестер Сити после финала ЛЧ 2021 года
Очередным невыигрышем «синих» закончился выездной поединок 20-го тура АПЛ
04 января 2026, 21:49 |
136
Челси продлил до 12 матчей свою безвыигрышную серию против Манчестер Сити во всех турнирах.
12-м матчем подряд без победы стал поединок 20-го тура АПЛ, в котором «горожане» дома сыграли вничью с «синими» со счетом 1:1.
В последний раз Челси побеждал Манчестер Сити еще в 2021 году в финале Лиги чемпионов.
Безвыигрышная серия Челси против Манчестер Сити (12)
- 2021/22: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:1
- 2021/22: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:0
- 2022/23: КАЛ, Манчестер Сити – Челси – 2:0
- 2022/23: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:1
- 2022/23: КА, Манчестер Сити – Челси – 4:0
- 2022/23: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:0
- 2023/24: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 4:4
- 2023/24: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:1
- 2023/24: КА, Манчестер Сити – Челси – 1:0
- 2024/25: АПЛ, Челси – Манчестер Сити – 0:2
- 2024/25: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 3:1
- 2025/26: АПЛ, Манчестер Сити – Челси – 1:1
Late drama at the Etihad sees Enzo Fernandez earn @ChelseaFC a point against @ManCity 😮 pic.twitter.com/3ILkYkKWn4— Premier League (@premierleague) January 4, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2026, 21:15 1
Горожане вынужденно использовали две замены во втором тайме
Футбол | 04 января 2026, 08:04 27
Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Футбол | 04.01.2026, 20:05
Футбол | 03.01.2026, 22:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Це вже насправді незручний суперник для Челсі
Популярные новости
04.01.2026, 14:44 7
04.01.2026, 08:45 15
03.01.2026, 02:55
03.01.2026, 08:01 15
03.01.2026, 08:21
03.01.2026, 02:59
04.01.2026, 09:14 5
03.01.2026, 20:03 2