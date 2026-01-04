Найдено тело тренера из легендарного клуба. Скончалась и его дочь

Найдено тело тренера второй женской команды «Валенсии» Фернандо Мартин. Об этом сообщает AS.

Специалист скончался на 45-м году жизни в результате кораблекрушения возле берегов Индонезии. 29 декабря 2025 года там было найдено тело его 12-летней дочери, которая также стала жертвой трагедии.

Жена экс-футболиста «летучих мышей» и вторая его дочь выжили. Еще двое детей Мартина не не найдены, поиски продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 91 года не стало легенды испанского футбола.