Найдено тело тренера из легендарного клуба. Скончалась и его дочь
Фернандо Мартина не стало в результате кораблекрушения
Найдено тело тренера второй женской команды «Валенсии» Фернандо Мартин. Об этом сообщает AS.
Специалист скончался на 45-м году жизни в результате кораблекрушения возле берегов Индонезии. 29 декабря 2025 года там было найдено тело его 12-летней дочери, которая также стала жертвой трагедии.
Жена экс-футболиста «летучих мышей» и вторая его дочь выжили. Еще двое детей Мартина не не найдены, поиски продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что в возрасте 91 года не стало легенды испанского футбола.
Комментарии 1
Найдено тело второй женской команды? Господа журналисты вычитывать надо материал перед публикацией.
