Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Найдено тело тренера из легендарного клуба. Скончалась и его дочь
Испания
04 января 2026, 15:41 | Обновлено 04 января 2026, 15:56
1999
1

Найдено тело тренера из легендарного клуба. Скончалась и его дочь

Фернандо Мартина не стало в результате кораблекрушения

04 января 2026, 15:41 | Обновлено 04 января 2026, 15:56
1999
1 Comments
Найдено тело тренера из легендарного клуба. Скончалась и его дочь
Фернандо Мартин

Найдено тело тренера второй женской команды «Валенсии» Фернандо Мартин. Об этом сообщает AS.

Специалист скончался на 45-м году жизни в результате кораблекрушения возле берегов Индонезии. 29 декабря 2025 года там было найдено тело его 12-летней дочери, которая также стала жертвой трагедии.

Жена экс-футболиста «летучих мышей» и вторая его дочь выжили. Еще двое детей Мартина не не найдены, поиски продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 91 года не стало легенды испанского футбола.

По теме:
Вильярреал приближается к Реалу, Валенсия снова у зоны вылета
Сборная Норвегии шокировала составом четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе
Норвежский биатлонист: «Долго думал, занимать место Баккена или нет»
Валенсия смерть
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03 января 2026, 19:02 5
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03 января 2026, 23:14 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»

Британец похвалил Итауму

Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца
Футбол | 04.01.2026, 16:26
Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца
Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kos Shu
Найдено тело второй женской команды?  Господа журналисты вычитывать надо материал перед публикацией.
Ответить
+2
Популярные новости
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 1
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 4
Бокс
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем