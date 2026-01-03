Украинец намекнул на уход из расположения сенсационного лидера УПЛ
Артур Авагимян опубликовал интересное сообщение
Сейчас существует много слухов об уходе Артура Авагимяна из расположения черкасского ЛНЗ, которые сам Артур умело «подогрел», опубликовав сообщение в социальных сетях.
«Soon», – написал Артур на своей странице в telegram, прикрепив интересное фото.
В нынешнем сезоне Артур Авагимян выступает за черкасский ЛНЗ, но является игроком ротации «фиолетовых». В первой части сезона Артур провел 3 матча за ЛНЗ, отдав одну результативную передачу.
В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
