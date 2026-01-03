Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец намекнул на уход из расположения сенсационного лидера УПЛ
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 12:46 |
680
0

Украинец намекнул на уход из расположения сенсационного лидера УПЛ

Артур Авагимян опубликовал интересное сообщение

Украинец намекнул на уход из расположения сенсационного лидера УПЛ
ФК ЛНЗ. Артур Авагимян

Сейчас существует много слухов об уходе Артура Авагимяна из расположения черкасского ЛНЗ, которые сам Артур умело «подогрел», опубликовав сообщение в социальных сетях.

«Soon», – написал Артур на своей странице в telegram, прикрепив интересное фото.

В нынешнем сезоне Артур Авагимян выступает за черкасский ЛНЗ, но является игроком ротации «фиолетовых». В первой части сезона Артур провел 3 матча за ЛНЗ, отдав одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо
Реалу предложили подписать Салаха. Есть ответ мадридского клуба
Артур Авагимян ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
