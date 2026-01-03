Украинец намекнул на уход из расположения сенсационного лидера УПЛ

Сейчас существует много слухов об уходе Артура Авагимяна из расположения черкасского ЛНЗ, которые сам Артур умело «подогрел», опубликовав сообщение в социальных сетях.

«Soon», – написал Артур на своей странице в telegram, прикрепив интересное фото.

В нынешнем сезоне Артур Авагимян выступает за черкасский ЛНЗ, но является игроком ротации «фиолетовых». В первой части сезона Артур провел 3 матча за ЛНЗ, отдав одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.