ДЕ РОССИ: «Мы заслуживали уйти с поля с очком, которое стоило десяти»
Тренер «Дженоа» несмотря на поражение доволен командой
Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси прокомментировал досадное поражение в матче с «Аталантой» – 0:1.
– Лучший матч «Дженоа» на «Феррарисе» с финалом «в стиле Дженоа».
– По-дженоански мы провели остальные 89 минут. Нужно гордиться игрой и клубом. После этого матча фатализм я бы отбросил. Нужно быть трезвыми – финальный гол разбил нам сердце. Я горжусь сердцем своих ребят – но это не новость. Как и организацией, которую мы показали.
– После удаления вы не убрали нападающего.
– Так получается, потому что есть нападающий, который также может играть полузащитника и фулбека. Когда у тебя много игроков с большим сердцем и большой работоспособностью, особенно Витинью, это дает спокойствие. Меня раздражает то, что мы проиграли ради них. Они заслуживали уйти с поля с очком, которое стоило десяти.
– Вы утешали Соммариву в концовке.
– Вы знаете, что значит быть третьим вратарем, никогда не играть и тренироваться с таким желанием и вниманием к деталям? Эпизоды – это также сейв после удара Залевски и те моменты, когда он помогал нам выходить с мячом. Он давно не надевал перчатки в официальном матче. Я его не утешал, а благодарил.
– Этот «Дженоа» словно олицетворял Де Росси и «Феррарис».
– Если когда-нибудь придется делать видео, чтобы заинтересовать спортивного директора, я бы поставил туда 89 минут этого матча, потому что для тренера нет ничего лучше, чем иметь игроков, которые полностью тебя представляют – вниманием и деталями. Они были идентичны тому, как я понимаю спорт. Я горжусь этим матчем.
– Соммарива хорошо играл ногами. Также хорошо сыграли Отоа и Маркандалли.
– Мне приятно, что матч анализируют через индивидуальные выступления, но такие матчи играются в одиннадцать человек. Отоа и Маркандалли были безупречны, как и Васкес. Для Алессандро нам нужно кое-что подправить, но у него есть потенциал, которого мы еще не осознаем. То же самое касается Себастьяна, который давно не играл. Я был доволен им, как и всеми остальными.
– Как чувствует себя Торсби?
– Мы играли в девять с половиной. У него вылетело плечо, и, думаю, оно встало на место. Это одна из самых болезненных вещей, которые могут случиться. Он страдал на кушетке, но больше ничего не могу сказать.
– Розыгрыш углового, который привел к сейву Карнесекки?
– Это скорее способ начала, чем схема. Проблема в том, что мяч ушел слишком далеко – и получилось так, как получилось.
– Вы ожидали такой игры после удаления?
– Я был уверен в том, что мы можем сделать, но в душе понимаешь, что все немного испорчено. В конце первого тайма я поблагодарил ребят, сказав, что если мы продолжим так, то у нас будут моменты – и они у нас были. «Аталанта» на прошлой неделе обыграла «Челси», но мы были идеальными. Я этого ожидал, но приятно удивлен отношением игроков.
– Следующий матч будет для вас особенным.
– Это еще одна важная игра для нас. Нам нужно набирать очки. Для меня место, куда мы поедем играть, означает нечто огромное, но готовиться будем хладнокровно.
