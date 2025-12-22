Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ РОССИ: «Мы заслуживали уйти с поля с очком, которое стоило десяти»
Италия
22 декабря 2025, 07:51 | Обновлено 22 декабря 2025, 07:53
407
0

ДЕ РОССИ: «Мы заслуживали уйти с поля с очком, которое стоило десяти»

Тренер «Дженоа» несмотря на поражение доволен командой

22 декабря 2025, 07:51 | Обновлено 22 декабря 2025, 07:53
407
0
ДЕ РОССИ: «Мы заслуживали уйти с поля с очком, которое стоило десяти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси прокомментировал досадное поражение в матче с «Аталантой» – 0:1.

– Лучший матч «Дженоа» на «Феррарисе» с финалом «в стиле Дженоа».

– По-дженоански мы провели остальные 89 минут. Нужно гордиться игрой и клубом. После этого матча фатализм я бы отбросил. Нужно быть трезвыми – финальный гол разбил нам сердце. Я горжусь сердцем своих ребят – но это не новость. Как и организацией, которую мы показали.

– После удаления вы не убрали нападающего.

– Так получается, потому что есть нападающий, который также может играть полузащитника и фулбека. Когда у тебя много игроков с большим сердцем и большой работоспособностью, особенно Витинью, это дает спокойствие. Меня раздражает то, что мы проиграли ради них. Они заслуживали уйти с поля с очком, которое стоило десяти.

– Вы утешали Соммариву в концовке.

– Вы знаете, что значит быть третьим вратарем, никогда не играть и тренироваться с таким желанием и вниманием к деталям? Эпизоды – это также сейв после удара Залевски и те моменты, когда он помогал нам выходить с мячом. Он давно не надевал перчатки в официальном матче. Я его не утешал, а благодарил.

– Этот «Дженоа» словно олицетворял Де Росси и «Феррарис».

– Если когда-нибудь придется делать видео, чтобы заинтересовать спортивного директора, я бы поставил туда 89 минут этого матча, потому что для тренера нет ничего лучше, чем иметь игроков, которые полностью тебя представляют – вниманием и деталями. Они были идентичны тому, как я понимаю спорт. Я горжусь этим матчем.

– Соммарива хорошо играл ногами. Также хорошо сыграли Отоа и Маркандалли.

– Мне приятно, что матч анализируют через индивидуальные выступления, но такие матчи играются в одиннадцать человек. Отоа и Маркандалли были безупречны, как и Васкес. Для Алессандро нам нужно кое-что подправить, но у него есть потенциал, которого мы еще не осознаем. То же самое касается Себастьяна, который давно не играл. Я был доволен им, как и всеми остальными.

– Как чувствует себя Торсби?

– Мы играли в девять с половиной. У него вылетело плечо, и, думаю, оно встало на место. Это одна из самых болезненных вещей, которые могут случиться. Он страдал на кушетке, но больше ничего не могу сказать.

– Розыгрыш углового, который привел к сейву Карнесекки?

– Это скорее способ начала, чем схема. Проблема в том, что мяч ушел слишком далеко – и получилось так, как получилось.

– Вы ожидали такой игры после удаления?

– Я был уверен в том, что мы можем сделать, но в душе понимаешь, что все немного испорчено. В конце первого тайма я поблагодарил ребят, сказав, что если мы продолжим так, то у нас будут моменты – и они у нас были. «Аталанта» на прошлой неделе обыграла «Челси», но мы были идеальными. Я этого ожидал, но приятно удивлен отношением игроков.

– Следующий матч будет для вас особенным.

– Это еще одна важная игра для нас. Нам нужно набирать очки. Для меня место, куда мы поедем играть, означает нечто огромное, но готовиться будем хладнокровно.

По теме:
Малиновскому вынесли вердикт за его игру в матче с Аталантой
Аталанта в большинстве в компенсированное время дожала Дженоа
Вратари клубов Серии А дважды за день побили рекорд по скорости удалений
Дженоа Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Даниэле Де Росси
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21 декабря 2025, 14:08 8
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева

Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 21 декабря 2025, 23:42 3
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная

ЭйДжей разбил американца в шестом раунде

Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 22.12.2025, 07:22
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
ФОТО. Джейк Пол лег под нож. Вот что сделал Джошуа с известным блогером
Бокс | 22.12.2025, 00:32
ФОТО. Джейк Пол лег под нож. Вот что сделал Джошуа с известным блогером
ФОТО. Джейк Пол лег под нож. Вот что сделал Джошуа с известным блогером
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 21.12.2025, 23:02
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 7
Бокс
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 3
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем