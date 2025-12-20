ФОТО. Джорджина Родригес впервые рассказала о помолвке с Роналду
Джорджина Родригес рассказала о планах на свадьбу
Возлюбленная нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – впервые публично прокомментировала их помолвку и ажиотаж вокруг роскошного кольца, которое «взорвало интернет» в августе.
31-летняя модель стала героиней январского номера ELLE Spain 2026. По данным СМИ, кольцо с крупным камнем стоимостью около 5 миллионов долларов стало одним из самых обсуждаемых символов в мире спорта и шоу-бизнеса. При этом сама Джорджина призналась, что в момент предложения вовсе не думала о украшении.
«Когда он попросил моей руки, кольцо было последним, о чем я думала. Я была настолько шокирована, что смогла рассмотреть его лишь на следующий день», – рассказала Родригес.
Помолвка стала началом подготовки к одному из самых ожидаемых свадебных событий в спортивной среде. Сам Роналду ранее сообщил, что церемония состоится после чемпионата мира 2026 года, однако Джорджина подчеркнула, что не хочет масштабного празднования.
«Небольшая свадьба. Сто процентов», – отметила модель.
