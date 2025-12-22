Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Салах обратился к футболистам Ливерпуля после своего скандального интервью

Кертис Джонс сообщил, что Мохамед извинился перед партнерами

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс прокомментировал скандальное интервью своего одноклубника, египетского вингера Мохамеда Салаха:

«Мохамед – самостоятельный человек и может выражать свое мнение. Он извинился перед нами и сказал что-то вроде: «Если я кого-то задел или заставил почувствовать себя неловко, я приношу извинения». Таков он человек.

Я могу говорить только о том, что знаю о Мохамеде, как он ведет себя с нами и как поступил в этой ситуации. Он был позитивным. Это был тот самый Мохамед – с широкой улыбкой на лице, и все вокруг с ним вели себя точно так же. Думаю, это просто часть стремления быть победителем, и он точно не будет последним.

Я понимаю, что есть разные способы, как действовать в таких ситуациях, но если для игрока нормально просто сидеть на скамейке запасных и он не хочет играть и помогать команде, то, по моему мнению, это уже более серьезная проблема».

Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
