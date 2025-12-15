Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол за 5 минут до конца подарил равенство Борнмуту в игре с МЮ
Англия
15 декабря 2025, 23:51 | Обновлено 16 декабря 2025, 00:08
83
0

ВИДЕО. Гол за 5 минут до конца подарил равенство Борнмуту в игре с МЮ

На 84-й минуте для гостей отличился француз Эли Жуниор Крупи

15 декабря 2025, 23:51 | Обновлено 16 декабря 2025, 00:08
83
0
ВИДЕО. Гол за 5 минут до конца подарил равенство Борнмуту в игре с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гол за 5 минут до конца подарил равенство Борнмуту в игре с МЮ (4:4)

На 84-й минуте для гостей отличился француз Эли Жуниор Крупи

ГОЛ! 4:4. Эли Крупи, 84 мин

По теме:
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Бруну Фернандеш в 17-й раз забил гол и отдал ассист в одной игре МЮ в АПЛ
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Борнмут
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Футбол | 15 декабря 2025, 09:38 0
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»

Бывший тренер – о Стрельцове

Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
Футбол | 15 декабря 2025, 21:29 14
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта

Иван Надеин предложил или поддержать текущей регламент УПЛ, или изменить его

ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ
Футбол | 15.12.2025, 22:50
ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ
ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15.12.2025, 16:26
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Бокс | 15.12.2025, 05:42
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 22
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 89
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем