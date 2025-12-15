Англия15 декабря 2025, 23:51 | Обновлено 16 декабря 2025, 00:08
83
0
ВИДЕО. Гол за 5 минут до конца подарил равенство Борнмуту в игре с МЮ
На 84-й минуте для гостей отличился француз Эли Жуниор Крупи
15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гол за 5 минут до конца подарил равенство Борнмуту в игре с МЮ (4:4)
На 84-й минуте для гостей отличился француз Эли Жуниор Крупи
ГОЛ! 4:4. Эли Крупи, 84 мин
