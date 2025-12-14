Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины СК Полтава – Рух
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 10:01 |
15
0

Команды сыграют матч 16 тура УПЛ

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 14 декабря, СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха в матче 16 тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени Станислава Березкина. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.70 для СК Полтава и 1.79 для Руха.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
