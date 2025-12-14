Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины СК Полтава – Рух
Команды сыграют матч 16 тура УПЛ
В воскресенье, 14 декабря, СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха в матче 16 тура Украинской Премьер-лиги.
Команды сыграют в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени Станислава Березкина. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.
Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.
